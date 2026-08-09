La sessione estiva del Milan entra nella sua fase decisiva. La dirigenza rossonera è alle prese con la necessità di sfoltire l'organico, ma allo stesso tempo continua a lavorare sul mercato in entrata per consegnare a Ruben Amorim una rosa il più possibile adatta alle sue idee tattiche.

Tra le zone del campo che il club vorrebbe rinforzare c'è anche la trequarti. Il Milan continua infatti a monitorare diversi profili, con l'obiettivo di individuare un giocatore capace di aumentare qualità e imprevedibilità nella fase offensiva.

Mercato in entrata, prima bisogna cedere

La situazione in casa rossonera resta però legata alle numerose operazioni in uscita ancora da definire. L'organico è particolarmente affollato e, prima di poter affondare il colpo su nuovi acquisti, la società dovrà necessariamente liberare spazio e risorse.

Si tratta di uno stallo che condiziona inevitabilmente le strategie del Milan. La necessità di intervenire sul mercato è presente, ma ogni operazione in entrata dovrà essere valutata anche alla luce delle cessioni che verranno completate nelle prossime settimane.

La dirigenza, comunque, ha già individuato alcuni dei profili sui quali sarebbe disposta a investire, qualora le condizioni economiche lo permettessero.

Due nomi nel mirino

Uno dei ruoli sui quali il Milan continua a lavorare è quello del trequartista. Diversi nomi sono stati accostati ai rossoneri nelle ultime settimane, anche se alcune piste si sono già raffreddate o sono definitivamente tramontate.

È il caso di Alajbegovic e Karetsas, profili che non rappresentano più delle opzioni concrete per il club. Restano invece in piedi due piste: Matias Soulé, di proprietà della Roma, e Dario Osorio, talento cileno del Midtjylland.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra il Milan e gli agenti dei due giocatori. Il club continua dunque a raccogliere informazioni e a valutare la fattibilità delle operazioni.

Il prezzo resta un ostacolo

Tra i due profili, particolare attenzione è rivolta a Osorio. Il Midtjylland, infatti, avrebbe fissato una richiesta di circa 20 milioni di euro per lasciar partire il giocatore.

Una cifra importante per il Milan, soprattutto considerando la necessità di completare prima alcune operazioni in uscita. La situazione potrebbe quindi sbloccarsi soltanto dopo aver alleggerito la rosa e recuperato margine di manovra sul piano economico.

Il mercato rossonero resta così in attesa: le idee non mancano, i nomi sono già stati individuati, ma per trasformare gli interessamenti in vere trattative servirà prima fare spazio in organico.