A due settimane precise dall'avvio del campionato di Serie A e a poco più di tre dalla chiusura del mercato estivo, sembra che ci sia movimento nel mercato del Milan. Dopo la pesante sconfitta subita ieri in amichevole contro il Chelsea, il mister Ruben Amorim ha affermato che al ritorno in Italia saranno necessari dei tagli nella rosa: ci sono troppi esuberi che ostacolano anche eventuali acquisti. Attualmente, il Diavolo deve liberarsi di diversi calciatori e rinforzare ulteriormente alcune posizioni. Tuttavia, tutto dipende dalle cessioni.

MIGRAZIONE MILAN: TOMORI E FOFANA VERSO L'ADDIO

Nelle prossime giornate è ragionevole aspettarsi un vero e proprio esodo da Milanello. Ci sono numerosi giocatori in partenza. Tuttosport apre così: "Fofana e Tomori in procinto di lasciare. Per Leao rimane solo il Galatasaray". Viene quindi evidenziata l'urgenza di sfoltire la rosa: "La squadra dovrà essere significativamente ridotta: un'operazione non facile". Oltre ai tre già menzionati, figurano in vendita anche altri giocatori come

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita dal Chelsea, oggi il Milan farà ritorno in Italia. La squadra avrà a disposizione alcuni giorni di riposo e il lavoro riprenderà a Milanello mercoledì 12. Si entra nel vivo: il 15 agosto ci sarà l'ultima partita amichevole, si vola in Polonia per affrontare lo United, e poi inizierà la Serie A: in trasferta a Torino e in casa contro il Venezia le partite ufficiali di agosto.

MILAN, LE GARE DEL MESE DI AGOSTO

Tour di Pre-SeasonManchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16. 45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A

1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20. 45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino

2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20. 45 (DAZN/Sky/NOW)