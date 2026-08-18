Samuele Ricci potrebbe lasciare il Milan a distanza di appena un anno dal suo arrivo dal Torino. Il centrocampista rossonero resta infatti in uscita e il club sarebbe disposto a prendere in considerazione una sua cessione qualora dovesse arrivare un'offerta concreta e ritenuta adeguata.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, al momento è il Como la squadra che si sta muovendo con maggiore decisione per il giocatore. Tra le parti sarebbe già aperta una trattativa per cercare di trovare l'intesa sulla formula dell'operazione.

Il Como è in pole per Ricci

Il club lariano sarebbe attualmente il più avanti nella corsa a Ricci. Il Milan non avrebbe intenzione di ostacolare una possibile partenza, ma vuole precise garanzie dal punto di vista economico.

I rossoneri spingono infatti per un trasferimento a titolo definitivo. In alternativa, potrebbero valutare anche una soluzione in prestito, ma soltanto con un obbligo di riscatto che garantisca al Milan la cessione definitiva del centrocampista.

La discussione tra i due club è dunque concentrata soprattutto sulla formula, con il Como impegnato a trovare la soluzione giusta per convincere la dirigenza rossonera.

Ricci ha aperto al trasferimento

Un altro elemento importante riguarda la volontà del giocatore. Ricci non avrebbe particolari problemi a prendere in considerazione un trasferimento al Como ed è aperto alla possibilità di lavorare alla corte di Cesc Fabregas.

La trattativa resta quindi da seguire nelle prossime ore. Il Como è in pole e i contatti con il Milan sono già avviati: se le due società riusciranno a trovare un accordo sulla formula, Ricci potrebbe davvero salutare i rossoneri dopo una sola stagione.