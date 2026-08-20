Samuele Ricci potrebbe lasciare il Milan nei prossimi giorni. Con il Como c'è già un'intesa sulla formula del trasferimento, ma serve prima liberare spazio.
Leao-Milan, addio in estate?
Samuele Ricci potrebbe essere uno dei prossimi giocatori a lasciare il Milan in questi ultimi giorni di mercato. Il centrocampista rossonero è al centro di una trattativa concreta con il Como, che continua a lavorare per regalare un nuovo rinforzo a Cesc Fabregas.
La situazione, però, non è ancora arrivata alla fumata bianca. Tra i due club sarebbe già stata raggiunta un'intesa sulla formula dell'operazione, ma prima di definire il trasferimento il club lariano dovrà completare un'importante cessione.
Ricci-Como, intesa sul prestito
Milan e Como avrebbero trovato un accordo di massima sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una formula gradita alle parti, che permetterebbe a Ricci di iniziare una nuova avventura senza un immediato trasferimento a titolo definitivo.
La trattativa è quindi ben avviata e la pista Como resta al momento una delle più concrete per il futuro del centrocampista. Per arrivare alla chiusura definitiva manca però ancora un passaggio fondamentale.
Il Como deve fare una cessione
Il Como dovrà infatti liberare spazio in rosa attraverso la cessione di un centrocampista con caratteristiche simili a quelle di Ricci. Solo dopo aver completato questa operazione, il club potrà accelerare per chiudere definitivamente l'accordo con il Milan.
Il futuro del rossonero resta dunque ancora in bilico, ma la direzione sembra ormai tracciata. La trattativa potrebbe sbloccarsi rapidamente non appena il Como riuscirà a concretizzare l'uscita necessaria, con Ricci sempre più vicino a un possibile addio al Milan.
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