Dopo aver fatto passare alcuni giorni dall'interessamento per Osorio adesso il piano di mercato sembra essere entrato in fase avanzata

Il Corriere dello Sport ha riferito stamattina di, un giovane esterno del 2004 delche figura nella lista ristretta di giocatori che il Milan sta osservando per potenziare la fascia destra della squadra allenata dal tecnico portoghese. Come è successo per Karetsas, anche per il cileno è necessario attendere le cessioni.

Nel corso della conferenza stampa per presentare la partita di Giacarta contro il Chelsea, Ruben Amorim ha lanciato un messaggio molto chiaro: la settimana che sta per arrivare sarà quella delle decisioni, anche in termini di mercato. In questa fase del mercato il Milan è in attesa delle vendite, però sta cercando di lavorare per gettare solide fondamenta che potrebbero aiutare a rinforzare la squadra di Ruben Amorim.