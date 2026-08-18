Il futuro di Christopher Nkunku resta uno dei temi più caldi del mercato in uscita del Milan. L'attaccante francese è considerato in partenza e il Lipsia si è mosso con decisione per provare a riportarlo in Bundesliga, nel club dove il giocatore ha vissuto alcuni dei momenti migliori della sua carriera.

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube ha spiegato i dettagli dell'interesse del club tedesco.

Il Lipsia vuole riportare Nkunku in Germania

Secondo quanto raccontato da Romano, il Lipsia sarebbe pronto a presentarsi con una proposta basata sul prestito con diritto di riscatto. Nell'operazione, inoltre, il club tedesco sarebbe disposto a coprire anche l'ingaggio dell'attaccante francese.

“Il Lipsia è una delle squadre più interessate a Nkunku. I tedeschi sono forti sul francese e sono pronti a riportarlo a casa in prestito con diritto di riscatto, andando anche a coprire l'ingaggio”, ha spiegato l'esperto di mercato.

La società tedesca avrebbe già avuto contatti con gli agenti del giocatore per iniziare a preparare un possibile ritorno. Il legame tra Nkunku e il Lipsia, del resto, è particolarmente forte e il francese conosce molto bene l'ambiente, avendo già vissuto in Germania una fase importante della propria carriera.

Il Lipsia, quindi, sta provando a sfruttare questo rapporto per convincere il giocatore a tornare. Al momento, però, la trattativa non può ancora considerarsi vicina alla conclusione, perché la decisione finale spetta proprio a Nkunku.

Nkunku prende tempo e valuta tutte le opzioni

Il vero nodo della vicenda riguarda infatti la posizione del calciatore. Nkunku non avrebbe chiuso la porta al Lipsia, ma nemmeno dato il proprio assenso definitivo al trasferimento.

“Qual è però il tema? Nkunku ci vuole pensare. Era successa la stessa cosa a gennaio con la Roma. Nkunku non ha rifiutato, ma vuole valutare tutte le opzioni sul tavolo prima di dare il suo ok al ritorno al Lipsia, ha aggiunto Romano.

L'attaccante vuole quindi prendersi il tempo necessario per capire quali possano essere le alternative disponibili in questa fase conclusiva della sessione di mercato.