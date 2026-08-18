Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su SportMediaset su Italia Uno riguardo al mercato del Milan, è prossima la partenza di Santiago Gimenez verso il Porto. L'affare dovrebbe concludersi a breve con un prestito e un'opzione di riscatto fissata a 20 milioni di euro. Anche Christopher Nkunku è in uscita, e ha attirato l'attenzione di Borussia Dortmund e Newcastle, che hanno fatto delle indagini.

Il futuro di Leao

Riguardo alla situazione in casa rossonera, rimane aperta la questione sul futuro di. Il, dopo aver ricevuto il rifiuto da Martinelli, potrebbe riprendere i contatti ora che il Milan ha deciso di ridurre le sue richieste per il portoghese. Anche se la sua permanenza a Milanello non è completamente da escludere, sembra piuttosto difficile. Inoltre,è anche lui in uscita.Con 150 milioni già investiti, si può considerare concluso il mercato in entrata? Probabilmente no, secondo il piano di Cardinale e Amorim.

Oggi il Milan chiuderà il terzo grande affare della stagione estiva: dopo Goncalo Ramos a 75 milioni di euro e Mario Gila a 30 milioni, ecco che arriva Diego Moreira, esterno sinistro belga del 2004 dallo Strasburgo, per 50 milioni più bonus. Questa operazione è stata portata avanti da Gerry Cardinale con l’aiuto di Jorge Mendes, con soddisfazione di Ruben Amorim, che dopo le visite mediche e la firma previste per oggi avrà a disposizione un calciatore in grado di giocare sia come esterno che come trequartista.

I prossimi passi del Milan

Con 150 milioni già spesi, si può ritenere chiuso il mercato in entrata? Probabilmente no. La proprietà, infatti, intende rimanere molto cauta sui possibili acquisti, poiché ci sono ancora operazioni da completare per attuare il piano di. Si sta quindi valutando attentamente cosa fare e, se necessario, su chi concentrare l’attenzione. Per esempio, ci sono necessità di rafforzare un difensore centrale e un trequartista.

Pertanto, ci si concentrerà sui prossimi acquisti, senza farsi ansiosamente influenzare dalle cessioni. Queste arriveranno, ma con calma. La dirigenza rossonera è consapevole dell’importanza di ottimizzare i profitti piuttosto che affrettarsi, specialmente perché i calciatori in questione hanno vissuto stagioni difficili e hanno contratti pesanti. Ci vorrà pazienza per le cessioni. Per quanto riguarda gli acquisti, chissà, magari ci saranno altre sorprese. Il primo calciomercato sotto la guida di Gerry Cardinale ha già dimostrato di saper sorprendere; l’obiettivo è concluderlo positivamente e attendere i risultati in campo.