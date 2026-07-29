Nelle speculazioni e negli rumors riguardanti il futuro di Leao si è accennato anche a un possibile scambio con Soulé della Roma: al momento si tratta di pura fantasia.

è al centro delle discussioni in questi giorni per quanto riguarda il mercato dei trasferimenti collegato al. Nelle prossime ore, il calciatore portoghese si unirà alla squadra e al nuovo allenatore Ruben Amorim a Perth, in Australia, dove inizierà a prepararsi per la stagione con il club rossonero. Nel frattempo, a Milano, l'incontro di ieri tranon ha portato a risultati concreti, ma ha almeno ufficializzato la questione tra i due club coinvolti. Continueranno a circolare voci e indiscrezioni.

Oggi Tuttosport fa il punto della situazione riguardo a Rafa Leao, cercando di raccogliere tutte le informazioni emerse in questi giorni, partendo dall'interesse turco che risulta essere la questione più concreta. Il quotidiano titola: "Il rallentamento per Leao. Le proposte di Galatasaray e Fenerbahce per il portoghese al momento non sono adeguate". Nel frattempo, oggi sarà ricevuto da Ruben Amorim, insieme al connazionale Gonçalo Ramos. Nel sottotitolo si fa riferimento a un rumor sorto nelle ultime ore, considerato però poco credibile: "La Roma propone Soulé, il cui costo è di 35-40 milioni, e il Milan sta considerando l'idea. Ma attualmente scambiarlo con Leao è pura fantasia".