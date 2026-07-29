Nulla da fare per il Milan nella corsa per assicurarsi il giovane talento greco Kostantinos Karetsas. Il classe è 2007 è infatti un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Stando a quanto viene riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il calciatore ha già svolto le visite mediche con il club tedesco e si appresta così a fare il grande salto in un top club europeo.

La dirigenza rossonera, nelle scorse settimane aveva allacciato i contatti con gli agenti del giocatore, ricevendo dal diretto anche un’apertura per un eventuale trasferimento a Milano. Il club meneghino ha però dovuto fare i conti con esigenze di bilancio. Come vi avevamo raccontato, l’affare sarebbe stato possibile solamente in caso di cessione di Rafa Leao. La società tedesca, approfittando di tale situazione ha accelerato i tempi e battuto la concorrenza rossonera.

Le cifre dell’affare

Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale da parte del Borussia Dortmund, che accoglierà così uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.

Per assicurarsi le prestazioni del greco, la dirigenza giallonera sborserà una cifra complessiva pari a 33 milioni di euro.