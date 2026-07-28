L’esperto di mercato Matteo Moretto, nel consueto appuntamento con il focus di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, si è espresso sulla questione Leao. Di seguito le sue parole:

“Oggi potrebbe essere una giornata importante sul fronte Rafael Leao. Ci saranno contatti diretti tra il Fenerbahçe, il Milan e chi cura gli interessi di Leao. Ci saranno più incontri per capire se questa trattativa può andare avanti. C'è la volontà dei turchi di presentare un'offerta importante per comprare il giocatore a titolo definitivo. Bisogna capire anche quale sarà l'offerta per il portoghese che ad oggi non è così caldo nell'accettare questa soluzione. Ma è chiaro che le cose potrebbero cambiare davanti ad una certa offerta economica. E' una giornata importante per capire il futuro di Rafael.

Ha poi aggiunto: “Soulé è stato proposto anche al Milan che sta cercando un giocatore con quelle caratteristiche . Da capire se ci possa essere i margini per un reale trattativa, ma Soulé, che ha il contratto in scadenza nel 2029 con la Roma, è un giocatore apprezzato dal club rossonero".