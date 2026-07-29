Poco più di dodici mesi fa si concludeva la relazione tra il Milan e Theo Hernandez. Una avventura sorprendente, iniziata quasi come una storia di riscatto, che ha permesso al calciatore francese di affermarsi tra i più grandi terzini al mondo, ma che è collassata anno dopo anno con la partenza di Paolo Maldini. Attualmente, l'ex giocatore rossonero desidera ritornare in Italia: secondo Tuttosport, Theo Hernandez sarebbe stato proposto a Juventus e Napoli.

Lo scorso anno Theo Hernandez ha intrapreso un'avventura in Arabia Saudita con l'Al Hilal, dove nel corso di un anno ha notevolmente aumentato il suo guadagno. Il Mondiale ha dimostrato che, quando è in forma e in un contesto competitivo elevato, il francese può ancora fare la differenza. Inoltre, l'ex rossonero è ancora molto giovane: ha 29 anni e sarebbe pronto a tornare in gioco nel calcio che conta, quello europeo. Ci sarebbero anche le giuste condizioni da parte saudita, dato che l'Al Hilal lo considera un giocatore in esubero, pronto a partire con l'offerta giusta.

Theo verso Juventus o Napoli?

Ed è per tutti questi motivi che Tuttosport segnala che l'agentelo ha proposto a club come. I bianconeri, in particolare, sono alla ricerca di un esterno sinistro, ma prima dovrebbero liberare spazio facendo partire, che non ha molte offerte. Inoltre, Ricky Massara, che lo portò al Milan e ora è direttore sportivo della, è attratto dall'idea di riunirsi a. Dal lato dell'anno scorso, avrebbe volentieri accolto il francese, ma ha dovuto fare i conti con la difficile situazione tra il giocatore e il club. Per il momento, si tratta solo di speculazioni; resta da vedere se ci saranno aggiornamenti.