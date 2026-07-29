Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao. L’esperto di mercato Matteo Moretto, attraverso un video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro del portoghese. Qui sotto le sue parole.

L’incontro con il Fenerbahçe: ”C’è stato un primo contatto per parlare di Leao, le parti hanno avuto questo primo faccia a faccia. Mi dicono che effettivamente il Fenerbahce, dopo aver valutato i costi dell’operazione, adesso deve capire se e come e che offerta in caso avanzare al Milan. Quindi si, c’è stato un incontro interlocutorio, il Fenerbahce è tornato in Turchia, i contatti continueranno”.

La scelta del portoghese: “È chiaro che Leao dal punto di vista di progetto sportivo sta aspettando altre occasioni però qualora i turchi dovessero presentare un’offerta importante, la valuterebbe eccome. Sullo sfondo c’è il Galatasaray ma ad oggi il Fenerbahce è più avanti”.