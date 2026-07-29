Matteo Gabbia, uno dei membri più importanti dello spogliatoio è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport mentre si trovava al ritiro di Perth in Australia, il difensore rossonero è stato sollecitato sull'ambizioso obiettivo della seconda stella e ha parlato in modo più ampio dei privilegi e delle responsabilità legate al vestire la maglia del Milan.

Matteo Gabbia ha espresso le sue opinioni sugli obiettivi stagionali del Milan, sottolineando se ottenere la seconda stella è un traguardo comune

Amorim lo include al 100% nel progetto

Oltre al campionato, quest'anno si presenta anche l'Europa League, che non deve essere considerata un fastidio

Nell’ultima parte dell'intervista, non poteva mancare la possibilità per Matteo Gabbia di parlare di alcuni suoi compagni, sia vecchi che nuovi. Ha ricambiato i complimenti rivolti a Mario Gila

"Credo di avere una buona comprensione dell'ambiente in cui mi trovo e della società che rappresento. Chiunque indossi questa maglia deve impegnarsi al massimo, affrontando ogni incontro con l'intento di vincere. Non sarà sempre possibile guadagnare i tre punti, ma il nostro scopo deve essere quello di dare il massimo e di raggiungere le soddisfazioni che ci meritiamo. ""Ora è fondamentale comprendere che quello è un capitolo chiuso e non possiamo modificarlo. Dobbiamo quindi proiettare i nostri sguardi verso il futuro, desiderosi di superare quanto accaduto". Il futuro comprende Ruben Amorim, uno dei temi principali trattati nell'intervista. Il difensore rossonero ha condiviso le sue prime impressioni: "Dobbiamo essere pronti a metterci a disposizione, perché un nuovo allenatore porta le sue idee e spetta a noi calciatori fare tutto il possibile per supportarlo. Ci sono alcuni cambiamenti in atto e le richieste sono diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati, non solo nell’ultima stagione. Tuttavia, il nostro obiettivo resta sempre quello di vincere, considerando che siamo parte di un club che mira sempre al massimo". Successivamente, Gabbia ha analizzato una delle peculiarità del gioco di Amorim, già evidente a tutti: "La nostra vecchia abitudine a pressare alto non era presente; sarebbe riduttivo pensare che 'i difensori devono restare venti metri più avanti'. Il lavoro deve essere collettivo, in squadra, sia con che senza palla"."L’Europa League è senza dubbio un traguardo e non un impedimento. Avere un'altra competizione a cui aspirare è un vantaggio. Con il Milan non si possono fare scelte, bisogna arrivare a maggio pronti a lottare per la vittoria". Non è mancato un commento riguardo al cambio di mentalità di Gerry Cardinale: "Cardinale è molto ambizioso e richiede il massimo anche da noi, perché rispetto alle stagioni precedenti desidera un accelerazione"."È un ragazzo straordinario e una bella sorpresa poiché si è presentato a Milanello in ottima forma: porta gioia e positività all'interno della squadra. Inoltre, è un buon calciatore che abbiamo affrontato molte volte in Serie A, e tutti conoscono il suo valore. Siamo felici di averlo con noi". Ha anche espresso un parere sulla situazione di Rafael Leao: "Ho molta stima per Rafa, poiché abbiamo condiviso un lungo percorso di gioie e anche momenti difficili. Credo che abbia dato molto a questa squadra e tutti qui lo apprezzano. Tuttavia, ognuno deve prendere le proprie decisioni: chi resta al Milan deve mettere al primo posto la società e il team. Sono certo che Rafa, finché rimarrà qui, darà il massimo per questa squadra". Infine, ha fatto un commento sul rinnovo di Luka Modric: "Luka è un giocatore e una persona unica. Siamo tutti felici che sia rimasto con noi. Sono certo che ci aiuterà a vivere una grande stagione. È un professionista straordinario e ha qualcosa di speciale, difficile da descrivere. Mi ha impartito insegnamenti che vanno oltre il calcio: a quarant’anni è ancora desideroso di imparare e migliorarsi. Innalza il livello del gruppo e sarà di grande aiuto".