Samuele Ricci potrebbe essere uno dei nomi da tenere d’occhio nelle ultime settimane di mercato del Milan. Il centrocampista classe 2001 non è infatti considerato un giocatore in uscita a tutti i costi, ma la società rossonera potrebbe prendere in considerazione una sua cessione qualora arrivasse un’offerta ritenuta interessante.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, oltre all’interesse dell’Atalanta ci sarebbe anche il Como di Cesc Fabregas sulle tracce del centrocampista italiano.

Milan, Ricci nel mirino di Atalanta e Como

L’Atalanta segue Ricci già da tempo, ma per concretizzare l’interesse dovrà prima valutare alcune operazioni in uscita e fare spazio in rosa. La pista bergamasca, dunque, resta da monitorare.

A sorpresa, nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome del Como. Il club lariano è alla ricerca di profili italiani da inserire nella propria squadra e Ricci rappresenterebbe un’opzione interessante. Il centrocampista sarebbe stato proposto alla società di Fabregas, che valuterà ora la possibilità di imbastire l’operazione.

Ricci-Milan, tutto dipende dal mercato

Ricci, arrivato al Milan dal Torino, dovrà capire quale sarà il suo spazio nel progetto tecnico di Amorim. Le scelte tattiche del nuovo allenatore e la concorrenza a centrocampo potrebbero incidere sulle valutazioni della società.

Il Milan è impegnato in una fase di rinnovamento della rosa e nelle prossime settimane dovrà gestire con attenzione il mercato in uscita. Per Ricci, quindi, il futuro in rossonero non è ancora blindato: in caso di un’offerta convincente, la sua partenza potrebbe diventare un’ipotesi concreta.