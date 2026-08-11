La situazione legata a Pervis Estupiñán appare oggi decisamente più chiara. Dopo una stagione al Milan al di sotto delle aspettative, il futuro del terzino ecuadoriano in rossonero torna a essere in discussione. Arrivato dalla Premier League con l'importante compito di raccogliere l'eredità di Theo Hernandez, Estupiñán non è riuscito a imporsi come il club si aspettava.

Le aspettative nei suoi confronti erano elevate, anche considerando il percorso maturato in Inghilterra e le sue caratteristiche. Tuttavia, il rendimento offerto con la maglia del Milan non ha convinto pienamente e ora la società sembra aver modificato la propria posizione sul suo futuro.

Estupiñán, a luglio il Milan aveva detto no

Come vi avevamo raccontato, nel corso del mese di luglio, il Milan aveva scelto di non prendere in considerazione le proposte arrivate per Estupiñán. La decisione era stata legata soprattutto alla volontà di Ruben Amorim di valutare personalmente il giocatore durante la tournée e di capire se potesse ancora rientrare nei suoi piani.

Una scelta che, con il senno di poi, si è rivelata controproducente. Tra le offerte arrivate in quel periodo c'era infatti anche quella dell'Aston Villa. Il club di Birmingham aveva mostrato un interesse concreto per il terzino ecuadoriano ed era riuscito a raggiungere anche un'intesa con il giocatore.

La trattativa, però, è stata messa in stand by proprio a causa della decisione del Milan e di Amorim di prendersi ulteriore tempo per effettuare le proprie valutazioni. L'Aston Villa, a quel punto, ha deciso di cambiare obiettivo, virando su Matteo Ruggeri e chiudendo l'operazione per il laterale italiano.

Amorim non è convinto: ora il Milan ascolterà le offerte

La tournée non ha però prodotto gli effetti sperati. Estupiñán non avrebbe infatti convinto Ruben Amorim, che ha avuto modo di osservarlo da vicino e di valutarne caratteristiche e rendimento. Di conseguenza, lo scenario è cambiato rispetto a qualche settimana fa.

Se dovesse arrivare una nuova proposta per il terzino ecuadoriano, questa volta il Milan sarebbe disposto ad ascoltarla e a valutarla concretamente.

La società rossonera dovrà quindi prendere una decisione anche in base alle eventuali offerte che arriveranno nelle prossime settimane. Dopo aver scelto di trattenere il giocatore per permettere al tecnico portoghese di valutarlo, il club di Via Aldo Rossi sembra ora pronto ad aprire alla sua cessione qualora si presentasse un'opportunità ritenuta conveniente.

A riportare gli ultimi aggiornamenti sulla situazione è La Gazzetta dello Sport. Il futuro di Estupiñán, dunque, resta tutto da scrivere: dopo una stagione deludente e una valutazione che non ha convinto Amorim, il terzino potrebbe essere uno dei giocatori in uscita dal Milan.