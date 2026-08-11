L'avventura di Fofana con il Milan sta per terminare e il centrocampista deve portare un buon guadagno ai rossoneri
Leao-Milan, addio in estate?
Youssouf Fofana è in partenzail Milan ha comunicato chiaramente al calciatore francese che non fa più parte del progetto dei rossoneri. Il centrocampista dovrà dunque cercare una nuova sistemazione: nelle ultime settimane sono arrivate manifestazioni di interesse dall'Inghilterra e dall'Arabia, ma attualmente non ci sono sviluppi concreti. Qual è l'importo che il Milan deve ricevere per evitare una perdita economica? Fofana ha firmato un contratto quadriennale nell'estate del 2024: ciò ha comportato un aumento dell'ammortamento, ma il limite per evitare la minusvalenza è diminuito rapidamente. Al momento la cifra minima per vendere Youssouf Fofana è di 13 milioni di euro.
Costo d'acquisto: 26 milioniValore netto contabile al 30/06/2025: 19,5 milioniAmmortamento annuale: 6,5 milioniPrezzo minimo per la cessione al 30/06/2026: 13 milioni
Dopo un avvio positivo sul mercato in entrata, le operazioni del Milan stanno attualmente affrontando un blocco complesso. Questo è dovuto anche alla presenza di molti esuberi che devono lasciare Milanello. Infatti, il mercato in uscita per il Milan potrebbe risultare più attivo rispetto a quello in entrata, considerando giocatori già praticamente a parte e altri che presto saranno disponibili per il trasferimento. La situazione di Fofana e del centrocampo rossonero sembra ormai avere un percorso ben definito.
I numeri di Fofana con il MilanIl futuro del francese appare sempre più distante dall'Italia e dal Milan. La relazione tra il centrocampista francese e il club rossonero è stata segnata da alti e bassi e non si è mai pienamente realizzata. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, Fofana ha suscitato l'interesse di diversi club europei e anche arabi. A gennaio, infatti, era stato contattato anche dal Fenerbahce in Turchia, ma il francese aveva scelto di rimanere in squadra fino al termine della stagione. Ora, la situazione è completamente cambiata: siamo in estate e il giocatore è in procinto di partire. Con la maglia del Milan, Fofana ha collezionato 88 presenze ufficiali, segnando 3 gol e fornendo ben 13 assist.
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