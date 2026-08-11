Non solo El Ouahdi, anche Norton-Cuffy è in corsa per riempire il posto lasciato da Zachary Athekame. Il Milan sembra finalmente pronto per iniziare le sue prime cessioni in questo mercato estivo. L'allenatore Ruben Amorim aveva dichiarato che al termine della tournée ci sarebbero stati dei tagli nella squadra, troppo numerosa e ampia da consentire persino nuovi arrivi sul mercato. Forse il Milan ha preso un po' troppo tempo, ma intanto cominciano a circolare le prime notizie concrete sugli addii: il primo giocatore che partirà dovrebbe essere Zachary Athekame, in prestito secco al Lione.

Piace il nome Norton-Cuffy come terzino destro

Per riempire il vuoto lasciato dae trovare un atleta che soddisfi le esigenze di Amorim, il Milan ha già avviato la ricerca. Il nome più attuale in queste ultime ore è quello di, ma secondo il QS emerge un altro nome: "Milan, si fa avanti anche Norton-Cuffy". Il terzino inglese del Genoa ha concluso la stagione in modo eccellente e potrebbe rappresentare un valido rinforzo per il Diavolo. Inoltre, il quotidiano evidenzia: "El Ouahdi è l'alternativa al calciatore del Genoa". Infine, si segnala un altro giocatore in partenza: "Fofana non è più parte del progetto dei rossoneri".