Il futuro di Rafael Leao continua a essere uno dei grandi rebus del mercato del Milan. Dopo settimane in cui l’addio del portoghese sembrava quasi inevitabile, lo scenario è improvvisamente cambiato. Il numero 10 rossonero, infatti, starebbe spingendo per rimanere a Milano e continuare la propria avventura con la maglia del Diavolo.

Una svolta che avrebbe del clamoroso, soprattutto considerando le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Leao tra la fine della scorsa stagione e l’inizio della preparazione estiva. In quella fase, il portoghese aveva manifestato in maniera piuttosto chiara la volontà di cambiare aria e di misurarsi con una nuova esperienza. Le destinazioni preferite erano soprattutto Premier League e Liga, ma il mercato non ha finora regalato a Rafa le opportunità che si aspettava.

Leao, cambia lo scenario sul futuro

Le offerte realmente convincenti non sono arrivate dai club inglesi e spagnoli individuati come possibili destinazioni. A muoversi con maggiore decisione è stato invece il Galatasaray, che non ha mai smesso di seguire con attenzione la situazione del portoghese.

Il club turco è pronto a tornare alla carica nei prossimi giorni con una proposta migliore, nel tentativo di convincere il Milan a lasciar partire il proprio numero 10. La società rossonera, però, resta ferma sulle proprie richieste: per il cartellino di Leao servono almeno 50 milioni di euro.

Il portoghese ora vuole rimanere al Milan

La vera novità, tuttavia, riguarda proprio la posizione del giocatore. Leao non sarebbe particolarmente convinto dell’ipotesi Galatasaray e, soprattutto, avrebbe iniziato a rivalutare concretamente la possibilità di restare al Milan.

Il rapporto con il nuovo allenatore e la possibilità di tornare centrale nel progetto rossonero avrebbero contribuito a modificare le prospettive del portoghese. Da possibile partente, dunque, Rafa potrebbe trasformarsi nuovamente in un punto fermo del Milan.

Il Galatasaray non molla

La situazione, però, resta tutt'altro che definita. Il Galatasaray continua a lavorare per convincere il Milan e prepara un nuovo rilancio. Il club turco sa che per arrivare a Leao servirà una proposta all’altezza delle richieste rossonere, fissate intorno ai 50 milioni di euro.

Il club di Via Aldo Rossi, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti. La società attende eventuali offerte e valuterà ogni proposta, ma senza la necessità di cedere il proprio numero 10 a qualsiasi costo.

Leao-Milan, permanenza possibile

Il rebus sul futuro di Rafael Leao, quindi, resta aperto. Soltanto poche settimane fa l’addio sembrava lo scenario più probabile, mentre oggi la permanenza a Milanello è tornata concretamente in discussione.

Senza un’offerta convincente dalla Premier League o dalla Liga e con il Galatasaray che dovrebbe ancora alzare la propria proposta, lo scenario potrebbe cambiare nuovamente. Rafa, intanto, spinge per restare.

Una possibile svolta clamorosa per il Milan: da giocatore con la valigia pronta a protagonista della nuova stagione rossonera. Il mercato non è ancora finito e tutto può ancora cambiare, ma oggi l’ipotesi di vedere Leao ancora al Milan è decisamente più concreta.