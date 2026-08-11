L'attaccante messicano potrebbe salutare il Milan nelle prossime settimane: la trattativa con il Porto potrebbe inziare a breve
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Il Porto è in fase di trattativa con il Milan per Santiago Gimenez: l'indiscrezione di Matteo Moretto trova conferma dal Messico.Ieri sera sono emerse notizie importanti su Santiago Gimenez. Secondo quanto afferma l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, è stata avviata una discussione fra il Porto e il Milan per il centravanti messicano, che, sebbene stia recuperando da un infortunio, resta sul mercato per il club rossonero. Si tratta di un interesse di cui si era già parlato nelle settimane precedenti e che sta prendendo forma ora, come confermato anche da fonti messicane durante la notte.
La trattativaDopo numerose speculazioni, la discussione tra Porto e Milan per Santiago Gimenez è effettivamente iniziata. Dal Messico, il giornalista Cesar Luis Merlo ha avvalorato le informazioni di Moretto, parlando di trattativa a uno stadio avanzato. Sembra che le due squadre stiano cercando di trovare l'accordo ideale. Attualmente si parla di un prestito con opzione di riscatto, il che non garantirebbe al Milan di realizzare immediatamente un guadagno da un attaccante acquistato per oltre 30 milioni un anno e mezzo fa. Gli agenti di Gimenez sono in costante comunicazione con il Porto e il giocatore stesso ha dato il suo consenso. La situazione è decisamente calda.
La parabola di GimenezDopo che l'estate scorsa, dopo solo sei mesi con il Milan, era stato vicino a una cessione ma aveva deciso di rimanere, ora Santiago Gimenez si arrenderà. L’anno che doveva segnare la sua rinascita e il suo successo si è rivelato disastroso. Se un attaccante riesce a segnare solo un gol nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e non realizza alcuna rete in campionato durante tutta la stagione, non ci sono altri termini per descriverlo. A complicare le cose anche un infortunio alla caviglia che ha richiesto un intervento chirurgico, quattro mesi lontano dai campi e un Mondiale vissuto in panchina, concluso con l’aggravamento di un nuovo problema alla caviglia già operata. Nei primi giorni della nuova stagione, Gimenez si è allenato separatamente a Milanello per recuperare dall’infortunio: sarà pronto per la seconda metà di agosto, e probabilmente questo ha spinto il Porto a fare un'offerta.
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