Il Porto è in fase di trattativa con il Milan per Santiago Gimenez: l'indiscrezione di Matteo Moretto trova conferma dal Messico.

La trattativa

La parabola di Gimenez

Ieri sera sono emerse notizie importanti su. Secondo quanto afferma l’esperto di calciomercat, è stata avviata una discussione fra ilper il centravanti messicano, che, sebbene stia recuperando da un infortunio, resta sul mercato per il club rossonero. Si tratta di un interesse di cui si era già parlato nelle settimane precedenti e che sta prendendo forma ora, come confermato anche da fonti messicane durante la notte.Dopo numerose speculazioni, la discussione traperè effettivamente iniziata. Dal Messico, il giornalistaha avvalorato le informazioni di, parlando di trattativa a uno stadio avanzato. Sembra che le due squadre stiano cercando di trovare l'accordo ideale. Attualmente si parla di un, il che non garantirebbe aldi realizzare immediatamente un guadagno da un attaccante acquistato per oltre 30 milioni un anno e mezzo fa. Gli agenti disono in costante comunicazione con ile il giocatore stesso ha dato il suo consenso. La situazione è decisamente calda.Dopo che l'estate scorsa, dopo solo sei mesi con il, era stato vicino a una cessione ma aveva deciso di rimanere, orasi arrenderà. L’anno che doveva segnare la sua rinascita e il suo successo si è rivelato disastroso. Se un attaccante riesce a segnare solo un gol nei sedicesimi di finale die non realizza alcuna rete in campionato durante tutta la stagione, non ci sono altri termini per descriverlo. A complicare le cose anche un infortunio alla caviglia che ha richiesto un intervento chirurgico, quattro mesi lontano dai campi e un Mondiale vissuto in panchina, concluso con l’aggravamento di un nuovo problema alla caviglia già operata. Nei primi giorni della nuova stagione,si è allenato separatamente aper recuperare dall’infortunio: sarà pronto per la seconda metà di agosto, e probabilmente questo ha spinto il Porto a fare un'offerta.