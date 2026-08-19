L'asse Milano-Torino potrebbe animarsi in questi ultimi e cruciali giorni di mercato per i trasferimenti, a causa di Tomori e Fofana, nel mirino della Juventus.

Andrea Ramazzotti, giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport le esigenze di Amorim rivolte a Cardinale per il mercato del Milan

I rapporti trapotrebbero infatti intensificarsi, considerando la necessità del Milan di sbarazzarsi di alcuni giocatori in esubero e quella della Vecchia Signora di potenziare la squadra di Luciano Spalletti in vista dell'inizio della nuova stagione. Questa mattina,ha fatto riferimento ai colloqui che stanno avvenendo discretamente tra il Milan e il direttore sportivo bianconero Massara, ex membro del Diavolo, sottolineando "Si riparla di Tomori. E attenzione a Fofana", due giocatori particolarmente apprezzati da"La partenza di Tomori in difesa lascia una lacuna nel reparto, poiché manca un giocatore, anche dal punto di vista numerico. Amorim ha impiegato Gabbia e De Winter come difensori centrali nella linea a tre, Pavlovic e Diawara a sinistra, mentre Gila e l'uscente Tomori a destra. È proprio in questa ultima posizione che serve un nuovo acquisto, un calciatore in grado di impostare l'azione in modo efficace, che sia intraprendente e capace di accelerare il gioco. Nel sistema di gioco di Amorim, la costruzione dalla difesa è cruciale e Tomori non è certamente un "esperto" nel gestire il pallone. Inoltre, tende a retrocedere, sentendosi più a suo agio quando non affronta avversari più rapidi a distanza dall'area di rigore. Per conferma, è utile ricordare l'espulsione contro il Sassuolo, negli ultimi minuti del campionato scorso, un episodio che ha avuto un impatto notevole sui punti per la qualificazione alla Champions League. L'inglese ha già preparato le sue valigie, e sarà interessante vedere chi lo sostituirà. Teoricamente, l’ex tecnico dello United potrebbe anche chiedere di ingaggiare un difensore centrale, utilizzando De Winter a destra, un ruolo che ha ricoperto con Allegri nella scorsa stagione".