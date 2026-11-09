Il Milan torna alla carica per Lorenzo Bernasconi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il terzino sinistro dell'Atalanta è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza rossonera in vista della finestra di mercato di gennaio. Un nome tutt'altro che nuovo, che potrebbe tornare d'attualità a stretto giro.

Il profilo

Classe 2003, Bernasconi è un esterno sinistro di spinta cresciuto fino a diventare una risorsa importante per l'Atalanta. Giovane, italiano e con margini di crescita, ha le caratteristiche che il Milan cerca per dare freschezza alla catena di sinistra e per costruire un gruppo più solido anche in ottica liste.

I rossoneri lo avevano già messo nel mirino la scorsa estate, ma l'operazione non era andata in porto. Il motivo era legato alla permanenza di Pervis Estupiñán, rimasto a Milanello e quindi ancora titolare di un posto in quel ruolo.

Il nodo Estupiñán

Proprio lì passa anche la trattativa invernale. Prima di affondare il colpo su Bernasconi, la dirigenza dovrà trovare una soluzione per l'esterno ecuadoriano, cedendolo o ridefinendone il ruolo. Senza una casella libera, l'arrivo di un altro terzino sinistro sarebbe difficile da giustificare, sia sul piano tecnico sia su quello economico.

Le ultime uscite non hanno aiutato Estupiñán. A Marassi, il suo ingresso nella ripresa ha coinciso con il momento in cui il Milan ha perso compattezza e il Genoa è tornato in partita fino al gol di Ellertsson. Un dettaglio che alimenta le riflessioni su un possibile cambio sulla fascia.

Prezzo e concorrenza

L'Atalanta, come sempre, non ha nessuna intenzione di fare sconti. Bernasconi ha un contratto fino al 30 giugno 2030 e la valutazione si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Per capire la fermezza dei bergamaschi basta ricordare il precedente di gennaio 2026, quando la Roma aveva offerto 15 milioni ricevendo un no secco.

E proprio i giallorossi restano tra i club interessati, insieme al Newcastle, che ha mandato più volte i suoi osservatori a seguirlo. Per il Milan la partita è aperta, ma servirà muoversi in fretta: chi vorrà Bernasconi a gennaio dovrà presentare un'offerta all'altezza delle richieste della Dea.