Tra i tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, uno dei più toccanti è quello di Paolo Maldini. L’ex capitano rossonero, che ha condiviso con Baresi oltre un decennio di successi al Milan e ne ha raccolto l’eredità indossando a sua volta la fascia, ha voluto dedicare un lungo e commovente ricordo al suo storico compagno.

Attraverso una lettera pubblicata sui social, Maldini ha raccontato il dolore per la perdita di un uomo che per lui è stato molto più di un compagno di squadra: una guida, un esempio e un vero maestro di calcio e di vita.

LE PAROLE DI MALDINI

“Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando, per qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano?

Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, il significato dell’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto ogni giorno con il tuo esempio: poche parole, ma tantissimi fatti.

Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare.

Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre”.