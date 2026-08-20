Il Milan accelera sul mercato alla ricerca di un rinforzo importante per il reparto difensivo. Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza rossonera ci sarebbe Ruben Dias, centrale portoghese del Manchester City e giocatore di grande esperienza internazionale.

Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, nelle ultime ore si sarebbero registrati contatti concreti per valutare la fattibilità dell'operazione. Il Milan avrebbe quindi iniziato a muoversi direttamente per capire quali possano essere le condizioni necessarie per portare il difensore a Milano.

Un rinforzo di esperienza per la difesa

Ruben Dias rappresenterebbe un profilo di assoluto livello per il Milan. Il portoghese può garantire forza fisica, leadership e grande esperienza, oltre a qualità nella costruzione della manovra dal basso.

Le sue caratteristiche potrebbero permettere ai rossoneri di aggiungere un importante punto di riferimento al centro della difesa, portando anche personalità e mentalità vincente all'interno dello spogliatoio.

L'esperienza maturata ai massimi livelli con il Manchester City renderebbe Dias un innesto di grande spessore per una squadra che punta a tornare protagonista e a competere per i principali obiettivi.

Contatti avviati, ma resta il nodo della trattativa

Trasformare i primi contatti in una vera e propria trattativa, però, non sarà semplice. Dias resta infatti un giocatore di primo piano del Manchester City e un suo eventuale trasferimento richiederebbe un investimento importante.

Il Milan dovrà capire quale formula possa rendere possibile l'operazione e, soprattutto, quali saranno le richieste economiche del club inglese. Al momento non si registrano ancora accordi, ma il dato significativo riguarda proprio l'avvio di contatti concreti.

Il nome di Ruben Dias è dunque da monitorare con attenzione: il Milan si è mosso e nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi sviluppi su quella che, se concretizzata, sarebbe una delle operazioni più ambiziose del mercato rossonero.