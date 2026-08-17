Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato. Dopo aver definito gli arrivi di Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara, il club rossonero ha messo nel mirino anche Diego Moreira, esterno belga classe 2004 di proprietà dello Strasburgo.

La trattativa sarebbe ormai entrata nel vivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, Milan e Strasburgo avrebbero raggiunto un accordo e l’intenzione della società rossonera sarebbe quella di completare l’operazione nei prossimi giorni. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 45 milioni di euro, mentre Fabrizio Romano riferisce di un’intesa verbale da 50 milioni più bonus, con una percentuale sulla futura rivendita.

Contatti intensificati: c’è anche Jorge Mendes

Il Milan ha accelerato nelle ultime ore, aumentando i contatti con il club francese. Nella trattativa è coinvolto anche Jorge Mendes, agente di Moreira.

Il giocatore avrebbe già manifestato la propria preferenza per il trasferimento in rossonero, nonostante l’interesse di diversi club provenienti dalla Germania e dal Regno Unito.