Oltre a cercare di vendere Rafael Leao, il Milan sta lavorando, in questi ultimi giorni di mercato, a sistemare i giocatori in surplus. Dopo le cessioni di David Odogu e Christopher Nkunku, i rossoneri devono adesso trovare una destinazione anche per Tomori e Fofana, che non fanno più parte dei piani di Ruben Amorim. I due sembravano vicini a un trasferimento in Inghilterra, ma ora la situazione si è complicata.

Tomori e Fofana: non si sbloccano le uscite

Porto-Gimenez: il punto sulla trattativa

Secondo Tuttosport, il difensore e il centrocampista stanno opponendo resistenza, soprattutto, il quale ha un contratto che scade il 30 giugno. Ha già comunicato che accetterebbe di restare al Milan se non ci fosse una squadra che lo attragga. Ci sono dei sondaggi dall'Inghilterra per, così come per Fofana, nel cui casohanno mostrato interesse, ma finora non ci sono trattative concrete con il club di via Aldo Rossi.In uscita c'è anche, ma anche in questo caso le trattative sono ferme, poiché il Milan e il Porto non riescono a trovare un accordo nonostante i continui contatti. Dopo aver ricevuto un rifiuto dal Milan nella loro prima offerta, i portoghesi, che hanno già l'approvazione del centravanti messicano, non hanno presentato altre proposte e così l'affare rimane bloccato. Le due squadre continuano a discutere per cercare di arrivare a un accordo, ma il tempo stringe e la chiusura del mercato estivo si avvicina.