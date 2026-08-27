Alla vigilia di Milan-Venezia, Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Enilive 2026/27. Dopo la vittoria ottenuta all'esordio contro il Torino, il tecnico portoghese prepara la prima gara casalinga della stagione.

Tra i temi affrontati anche la situazione di Mike Maignan, protagonista di un'estate caratterizzata da diverse voci sul futuro. Amorim ha voluto fare chiarezza sulle sensazioni raccolte quotidianamente a Milanello.

Amorim rassicura sul futuro di Maignan

“Una cosa che ho imparato è che devo vedere le cose con i miei occhi per poterle valutare bene. Ho parlato con lui, è un giocatore coinvolto in questo progetto, è un leader”.

Il tecnico ha sottolineato soprattutto il ruolo del portiere all'interno del gruppo e la sua attenzione ai dettagli: “È molto forte sui dettagli, esige rispetto e vogliamo che rimanga qui”.

Parole che sembrano allontanare, almeno dal punto di vista tecnico, le indiscrezioni riguardanti un possibile addio del francese.

“Lo vedo contento con il nuovo preparatore”

Amorim ha poi spiegato di aver visto Maignan sereno durante il lavoro quotidiano, evidenziando anche il rapporto positivo con il nuovo preparatore dei portieri.

“Lo vedo contento con il nuovo preparatore dei portieri. So che si è parlato molto di lui sui social media. In allenamento, si comporta da leader e mi porta a pensare che sia molto contento qui”.

Il messaggio dell'allenatore è quindi piuttosto chiaro: Maignan è considerato un elemento importante del nuovo Milan e Amorim vuole che resti a disposizione della squadra.