Nelle prime amichevoli ha effettuato numerosi cambi e ha voluto osservare tutti i giocatori. Dalla sfida contro lo United sono state fatte scelte più costanti. Si tratta di trovare un'identità per il team?"Credo sia fondamentale dare solidità alla squadra, ma è altrettanto importante preparare ogni singolo giocatore sui nostri schemi. Il nostro scopo è vincere e rimanere competitivi, ed è per questo che è necessario avere molte variazioni. Ogni settimana ci troveremo di fronte a squadre diverse, ognuna con peculiarità diverse in termini di strategia e atleti. Dobbiamo stabilizzare la squadra e sviluppare meccanismi affinché i giocatori sappiano quali azioni intraprendere. Non possiamo utilizzare sempre lo stesso undici nelle gare di campionato e in quelle di Europa League".

Il mercato sta per concludersi. Sei soddisfatto che questa sarà l’ultima partita con il mercato ancora aperto e puoi darci aggiornamenti su Leao e Ricci?"Sono molto soddisfatto della squadra attuale. Non so come si evolverà la situazione fino alla chiusura del mercato. Leao non è in condizioni di essere convocato, ha partecipato solo a un allenamento e non sarà in campo. Dobbiamo aspettare cinque giorni fino alla chiusura delle trattative. Se arriverà un nuovo giocatore, sarà per aiutarci sia adesso che nel futuro. Io cercherò di selezionare i migliori giocatori per l'incontro di domani. Alla fine del mercato, discuteremo della nostra rosa".

È una decisione definitiva riguardo Tomori, Fofana e Gimenez o potrebbero rientrare?"Non si tratta di non considerare questi giocatori come eccellenti professionisti e persone, ma è impraticabile allenarsi con 27 atleti a disposizione. Noi, come club, dobbiamo permettere loro di sviluppare al meglio il loro talento. Il mercato è aperto, ma la mia attenzione è rivolta al Venezia".

Che tipo di effetto prevedi domani a San Siro e quale Venezia immagini?“Ritengo che sarà una giornata significativa per me, sento il peso della responsabilità di essere l’allenatore del Milan. Tuttavia, desidero anche apprezzare il momento. Mi aspetto una gara impegnativa. Abbiamo analizzato la partita contro il Lecce e mostrato agli atleti molte immagini, al di là del risultato. Ci sarà un po’ di tensione, però noi dobbiamo agire con intelligenza, umiltà e sforzarci a pressare e correre molto, gestendo bene la palla. Loro ci attaccheranno in marcatura a uomo su tutto il campo, e ciò che mi ha colpito guardando le partite della prima giornata è la necessità di promuovere meglio il calcio italiano, dato che ci sono molti bravi allenatori e una buona qualità in gioco. Il Venezia giocherà senza alcuna pressione sul risultato, che sarà completamente su di noi. Dobbiamo pensare quando abbiamo il possesso, anche se i nostri sostenitori desiderano un Milan che domini il campo. Ma è fondamentale essere umili e intelligenti nel farlo”.

Come intendi cambiare la percezione riguardo il tuo Milan?“Riguardo il mio approccio nel seguire le partite, non saprei dire perché lo faccia. Preferisco che gli altri non ci vedano tra i favoriti per vincere il campionato. È necessario che giochiamo senza abbassare il nostro standard di prestazione. Serve una certa continuità nei risultati. Abbiamo bisogno di tempo per svilupparci. Credo che un singolo incontro non possa modificare nulla, poiché una squadra può esibirsi bene in un’occasione e poi non riesce a mantenere lo stesso livello. Dobbiamo trovare quella continuità esibendoci al meglio ogni settimana. Quando osservo la mia squadra in allenamento, noto che lavoriamo bene e c’è un grande impegno da parte dei ragazzi. Solo in questo modo possiamo migliorare e, affinché ciò avvenga, tutti i calciatori devono sentirsi parte integrante del progetto. E per promuovere bene il nostro prodotto, è fondamentale offrire un gioco di qualità”.

Quanto è rilevante Rabiot e quando ha deciso di rimanere al Milan?“Non lo conoscevo prima del mio arrivo qui, ma Adrien è un elemento essenziale per il nostro progetto. Abbiamo voluto trattenerlo e, se ci sarà l’opportunità, dovremo rinnovargli il contratto. Lui è consapevole di questo. È un grande professionista e ha una voglia di imparare notevole. Supporta molto i compagni durante le sessioni di allenamento. Ha giocato a Torino dopo soli tre allenamenti, eppure ha avuto un impatto decisivo. È ancora lontano dalla sua migliore condizione”.

Come ha trovato Maignan dopo un’estate intensa per lui?“Ho imparato che devo osservare le situazioni personalmente per fare delle valutazioni accurate. Ho avuto conversazioni con lui; è un calciatore impegnato in questa visione, è un punto di riferimento. È molto preciso nei dettagli, richiede rispetto e vogliamo che continui a far parte della squadra. Lo vedo soddisfatto con il nuovo allenatore dei portieri. È stato oggetto di molte discussioni sui social. Durante gli allenamenti, dimostra di essere un leader e questo mi fa pensare che sia molto sereno qui”.

Lo scorso anno, il Milan ha perso la prima partita a San Siro contro la Cremonese e questa problema si è ripresentato nel corso della stagione. Ha capito le ragioni di queste difficoltà e ha apportato qualche cambiamento all’atteggiamento della squadra per evitare che si ripeta?“Per me, questo è l’aspetto centrale. Non si può essere attenti ai dettagli nelle grandi sfide e poi perdere concentrazione con squadre che gli altri giudicano più facili. Non so se sia stata una questione di umiltà o meno, non ero presente. Non possiamo mostrare una prestazione contro l’Inter e un’altra contro un avversario diverso. Se rimaniamo concentrati, possiamo vincere contro chiunque. Se non lo facciamo sempre, possiamo cedere anche a una formazione di Serie B. Dobbiamo considerare ogni nostro rivale come se fosse la squadra più forte del mondo. Le sconfitte possono accadere, ma solo se gli avversari si dimostreranno superiori”.

Come sta Pulisic? Rabiot lo vedremo più come centrocampista o come trequartista?“Pulisic sta recuperando da un infortunio e non sarà in campo dal primo minuto. Valuteremo se potrà partecipare per qualche minuto. Per quanto riguarda Rabiot, posso dire che potrà operare sia da centrocampista che da trequartista, in base a ciò che ci aspettiamo dalla partita. Dipenderà anche dalle opzioni disponibili. So che è abituato a giocare in mediana. Da trequartista, ha fatto ottime prestazioni quando era al Marsiglia. È molto astuto, sa tirare da lontano e legge bene le situazioni, come dimostrato con il gol a Torino”.

Quali sono le coppie sugli esterni di questo Milan?“Diego Moreira può essere schierato sia con Chukwueze che al suo posto. Se Chukwu non dovesse esserci, avere Moreira significa inserire un giocatore che non cambierà l'identità del gruppo. Ci saranno partite in cui adotteremo due esterni molto offensivi. Se utilizziamo un centrocampo a quattro, Bartesaghi potrebbe contribuire abbassandosi nella nostra difesa. Valuteremo come procedere”.

Cosa non vorresti vedere contro il Venezia rispetto alla gara con il Torino?“Per quanto riguarda la condizione atletica, abbiamo vissuto un calo negli ultimi quindici minuti. Modric ha effettuato pochi allenamenti di preparazione, mentre Rabiot è arrivato solo la scorsa settimana. I nostri difensori centrali non sono abituati a pressare così alta e ci vorrà tempo per abituarsi a queste nuove esigenze. Avremmo potuto gestire il possesso in modo più efficace, ma è giusto elogiare Abate per averci messo in difficoltà con le sue sostituzioni. Noi avevamo già utilizzato tutte le sostituzioni. Non possiamo risolvere ogni problema in una singola partita, e un miglioramento sarebbe giocare bene per ottanta minuti. Contro il Torino era "facile" interpretare i loro movimenti poiché i loro due schemi erano simmetrici. Domani sarà una situazione diversa”.

Dopo Cisse, ha individuato un altro giocatore che le piace nello spogliatoio?“(sorride ndr). Non intendo rivelare nomi, ho affetto per tutti i miei giocatori. Stanno lavorando molto bene e bisogna anche riconoscere il lavoro svolto da Allegri, visto che qui a Milanello esiste una forte cultura del lavoro. Fanno domande, ma sono contento di ciò che stiamo ottenendo e ho grande stima per tutti”.

Si sente a suo agio con i giocatori attuali per mettere in pratica le sue tattiche difensive?“È sempre un vantaggio avere giocatori veloci. In Inghilterra, può esserci un calciatore rapido, ma se è di bassa statura, potrebbe incontrare difficoltà sui calci piazzati. Quando giochi in una grande squadra, è essenziale avere velocità a causa delle numerose transizioni; è fondamentale saper gestire il pallone e avere abilità nel confronto diretto. Ci sono molti duelli. Le qualità richieste sono: velocità, abilità nel controllo della palla e destrezza nei contrasti”.

Gonçalo Ramos e Camarda sono sufficienti per affrontare tre competizioni?“Non desidero esprimermi prima della chiusura del mercato. Riteniamo che Camarda abbia bisogno di tempo e spazio per svilupparsi, ma potremmo anche considerare un falso nove. Ho grande fiducia in Camarda e credo sia fondamentale che lui diventi il nostro punto di riferimento, piuttosto che cercare alternative. Supportando Francesco, aiuto anche me stesso. Ramos è a un livello piuttosto elevato, ma Camarda deve percepirsi come la seconda opzione, non come la terza, così sarà pronto quando verrà chiamato in causa. In questo modo si sentirà significativo. Si sta adattando alle nostre modalità di gioco. Avrà occasioni e ci sarà una differenza rispetto a Ramos, ma ripongo molta fiducia in lui; siamo nel bel mezzo di un nuovo progetto. Deve competere per il suo posto, indipendentemente dalla sua età, ed è un giocatore del Milan, in cui abbiamo molta fiducia”.