Il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca di un possibile rinforzo sulla trequarti. Tra i profili seguiti dalla dirigenza rossonera c'è anche Sanches, giocatore dello Young Boys che avrebbe attirato l'attenzione sia di Gerry Cardinale che di Ruben Amorim.

A fare il punto sulla situazione è stato Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato - L'Originale. Il giornalista ha spiegato come i contatti per il trequartista siano rimasti vivi, ma come il Milan non abbia ancora deciso se affondare il colpo.

Sanches piace al Milan

“Il Milan ha tenuto vivi i contatti per Sanches, trequartista dello Young Boys”. Il profilo continua quindi a essere seguito dalla società rossonera, che sta valutando diverse possibilità per completare la rosa.

Il giocatore sarebbe particolarmente apprezzato anche ai vertici del club: “Piace a Cardinale, ad Amorim”.

Nonostante il gradimento, però, la dirigenza non avrebbe intenzione di effettuare un acquisto tanto per aggiungere un elemento alla rosa. La priorità resta quella di individuare un giocatore realmente adatto alle esigenze del nuovo progetto.

Il Milan può rimandare tutto a gennaio

Di Marzio ha infatti spiegato che il Milan vuole essere assolutamente convinto prima di procedere con un nuovo investimento.

“Il Milan vuole essere veramente convinto di prendere il giocatore giusto, quindi Cardinale e Amorim interverranno solo in caso in cui trovassero il giocatore ideale per il Milan”.

Una posizione che lascia aperta anche un'altra possibilità. Se nelle ultime ore di mercato non dovesse emergere il profilo considerato perfetto, il club potrebbe infatti decidere di non intervenire.

“In caso contrario potrebbero rimandare a gennaio questo tipo di operazione e lavorare con i giocatori attualmente in organico”.

Il Milan resta quindi vigile, ma senza fretta. Sanches continua a piacere, ma l'eventuale acquisto dipenderà dalla convinzione della società di aver trovato il giocatore giusto per Amorim.