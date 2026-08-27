La posizione del Milan sui giocatori considerati in uscita è ormai chiara. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale avrebbe tracciato una linea precisa per Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Santiago Gimenez.

Se i tre dovessero rimanere a Milanello anche dopo la chiusura del mercato, prevista per il 1° settembre, sarebbero comunque fuori dal progetto tecnico di Ruben Amorim. Una scelta confermata anche dalla loro esclusione dalla lista consegnata alla Lega Serie A.

Tomori, serve una cessione a titolo definitivo

Per Fikayo Tomori la strada indicata dal Milan sarebbe quella della cessione definitiva. Il difensore inglese ha un contratto in scadenza nel 2027 e i rossoneri preferirebbero quindi trovare una soluzione che permetta di chiudere definitivamente il rapporto.

Nelle scorse settimane si era mosso l'Aston Villa, che aveva effettuato un sondaggio salvo poi orientarsi su altri obiettivi. Anche la Juventus continua a osservare la situazione, ma al momento non ci sarebbe una trattativa concreta.

Fofana, interesse dalla Premier League

Diversa la situazione di Youssouf Fofana, per il quale non mancano gli interessamenti dall'Inghilterra. Nottingham Forest, Crystal Palace e Brighton avrebbero infatti chiesto informazioni sul centrocampista francese.

Per ora, però, nessuno dei tre club avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Milan. Fofana avrebbe inoltre escluso la possibilità di tornare a giocare in Francia, restringendo così il ventaglio delle possibili destinazioni.

Gimenez aspetta il Porto

Infine c'è Santiago Gimenez, che continua ad attendere sviluppi sul fronte Porto. Il club portoghese aveva presentato una prima proposta con prestito e diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ma il Milan ha respinto l'offerta.

I rossoneri chiedono almeno 20 milioni di euro e vorrebbero inoltre condizioni più favorevoli per trasformare il diritto di riscatto in un obbligo.

Il futuro dei tre giocatori resta quindi ancora da definire, ma una cosa appare ormai certa: anche in caso di permanenza, Tomori, Fofana e Gimenez non rientrerebbero nei piani di Amorim.