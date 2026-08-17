Il futuro di Rafael Leao continua a tenere banco in casa Milan. L’attaccante portoghese è uno dei nomi più chiacchierati in questa fase di mercato e, nelle ultime settimane, non sono mancate indiscrezioni sul suo possibile futuro lontano da Milano. Tra le ipotesi emerse c’è stata anche quella di un possibile trasferimento in Serie A, con la Fiorentina accostata al numero 10 rossonero.

A fare chiarezza sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha escluso, almeno allo stato attuale, una pista che possa portare Leao a Firenze, spiegando come non risultino contatti concreti tra il club viola e il giocatore.

Leao-Fiorentina, nessuna trattativa

Le parole di Moretto sono piuttosto nette: “Non ci risulta che ci possa essere la Fiorentina nel futuro di Leao”. Una precisazione importante che allontana, dunque, l'ipotesi di un trasferimento dell'attaccante portoghese alla corte viola.

Il giornalista ha però rivelato un retroscena interessante, spiegando che Leao avrebbe ricevuto degli approcci da parte di una società italiana. Nonostante questo interesse, il giocatore non sembrerebbe intenzionato, almeno per il momento, a prendere in considerazione un trasferimento in un altro club del campionato italiano.

“Posso dire che il portoghese ha avuto degli approcci in Italia da una squadra italiana, ma al momento l’attaccante chiude le porte ad un trasferimento in Italia”, ha aggiunto Moretto.

L’ostacolo economico

A rendere poco praticabile un'operazione di questo tipo c'è anche il fattore economico. Leao è un giocatore dal valore elevato e un eventuale trasferimento richiederebbe un investimento particolarmente importante, sia per quanto riguarda il cartellino sia per l'ingaggio.

Moretto ha infatti sottolineato come “a livello economico è un’operazione difficilmente praticabile per le squadre italiane”.

Un aspetto che coinvolge non soltanto la Fiorentina, ma più in generale le principali società di Serie A.

Il futuro di Leao resta ancora da definire

Il quadro tracciato da Moretto è quindi abbastanza chiaro. “Ad oggi né Fiorentina, né altre società di Serie A hanno chiesto Leao”, ha spiegato l'esperto di mercato. Nessuna trattativa concreta, dunque, e soprattutto nessun segnale che possa far pensare a un imminente passaggio del portoghese in un'altra squadra italiana.