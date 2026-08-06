Intervistato da Sky, Francesco Romano, agente di Ardon Jashari e di altri, ha commentato riguardo al centrocampista del Milan, esprimendo il suo desiderio di riscatto dopo una prima stagione con molte difficoltà: "Nella scorsa stagione ha avuto un po' di sfortuna, poiché è arrivato ad agosto, dopo il ritiro, e ha subito un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi. Ora è appena tornato dopo il Mondiale e si trova in Australia da due giorni. . . "

Come si inserirà nel nuovo sistema di gioco di Amorim? Al Club Brugge ha giocato in un centrocampo composto da due elementi e ha le capacità per adattarsi a questo tipo di Milan e anche a diverse formazioni, non penso avrà difficoltà. Un suo possibile trasferimento nelle prossime settimane? Non ho avuto discussioni sul mercato".

Mercato entrate in stand-by, al via le cessioni

Dopo aver concluso due importanti affari di mercato a giugno, ovvero, il Milan ha rallentato e recentemente ha formalizzato solo l'arrivo del giovane difensore. La sessione di acquisti del Diavolo non è affatto conclusa, ma la parola chiave in questo momento è pazienza: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, in accordo conha deciso di aspettare e dare la possibilità al tecnico portoghese di valutare attentamente alcuni giocatori della squadra.

Scrive La Rosea: "Se si verificheranno delle uscite significative (due esempi: Tomori in difesa e Leao in attacco), il numero uno di RedBird interverrà e la lista degli obiettivi, sebbene abbia perso alcuni nomi (Antonio Silva in difesa, ora al Bournemouth; Karetsas in attacco, comprato dal Borussia Dortmund), viene costantemente aggiornata. Potrebbero emergere nuove opportunità e il Milan si sforzerà per sfruttarle. Prima di tutto, però, è necessario comprendere come si svilupperà il mercato in uscita e quali necessità indicherà Amorim al termine delle due amichevoli contro Chelsea e United. Questi due match saranno cruciali per alcuni giocatori della rosa del Milan. "