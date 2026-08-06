Il Galatasaray sta esercitando una notevole pressione per tentare di trasferire Rafael Leao a Istanbul.

L'offerta precedente del Galatasaray

Dopo il derby, Ruben Amorim ha espresso queste opinioni su Leao

Stando a quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu su X, il club giallo-rosso e il, che ieri ha fatto il suo ritorno in campo con la maglia rossonera nel derby disputato a Perth.Ieriè ritornato a indossare la divisa deldurante il derby contro l'Inter che si è tenuto a Perth, mentre continuano a circolare notizie di mercato su di lui, specialmente quelle provenienti dalla Turchia dove ilè determinato a portarlo a Istanbul. Si vocifera di un'offerta superiore aiper il calciatore e di una proposta che supera iper il club rossonero, ma in via Aldo Rossi richiedono una somma più alta. Questa notizia la riporta oggi il Corriere dello Sport."Ritengo le stesse cose che ho detto durante la conferenza: se fai parte del Milan, sei privilegiato e devi goderti il gioco. Si sta divertendo, ma è un elemento della squadra. Oggi ha contribuito al team e questo è fondamentale: l'attenzione è sulla squadra. Tuttavia, lo valuto come Nkunku, Camarda e gli altri. Camarda ha dato il massimo oggi. Sto osservando calciatori che stanno progredendo".