I due club starebbero discutendo del prezzo del cartellino di Rafael Leao
Leao-Milan, addio in estate?
Il Galatasaray sta esercitando una notevole pressione per tentare di trasferire Rafael Leao a Istanbul.Stando a quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu su X, il club giallo-rosso e il Milan avrebbero cominciato a discutere riguardo al costo del cartellino dell'attaccante portoghese, che ieri ha fatto il suo ritorno in campo con la maglia rossonera nel derby disputato a Perth.
L'offerta precedente del GalatasarayIeri Rafael Leao è ritornato a indossare la divisa del Milan durante il derby contro l'Inter che si è tenuto a Perth, mentre continuano a circolare notizie di mercato su di lui, specialmente quelle provenienti dalla Turchia dove il Galatasaray è determinato a portarlo a Istanbul. Si vocifera di un'offerta superiore ai 10 milioni di euro annuali per il calciatore e di una proposta che supera i 40 milioni di euro per il club rossonero, ma in via Aldo Rossi richiedono una somma più alta. Questa notizia la riporta oggi il Corriere dello Sport.
Dopo il derby, Ruben Amorim ha espresso queste opinioni su Leao"Ritengo le stesse cose che ho detto durante la conferenza: se fai parte del Milan, sei privilegiato e devi goderti il gioco. Si sta divertendo, ma è un elemento della squadra. Oggi ha contribuito al team e questo è fondamentale: l'attenzione è sulla squadra. Tuttavia, lo valuto come Nkunku, Camarda e gli altri. Camarda ha dato il massimo oggi. Sto osservando calciatori che stanno progredendo".
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