Leao offerto in Premier League

In campo nel derby a Perth, offerta dalla Turchia

Amorim su Leao

Il giornalista di talkSPORTha fatto sapere che l'entourage diha offerto Rafa a vari club diincluso il Leeds: “Rafa Leao è stato effettivamente presentato, che ci crediate o meno, al Leeds United, ma anche al Manchester United e all’Arsenal. Considerando la grandezza dell'affare, gli aspetti economici, l'interesse e tutto il resto, sembra improbabile che la negoziazione possa proseguire. Al momento, credo che Leao potrebbe trasferirsi in Turchia. Tuttavia, l'agente di Leao ha contattato diversi club di Premier League, e il Leeds è stato tra loro".Ieriha ripreso a giocare con ilnel derby contro, disputatosi a, ma continuano a circolare voci di mercato attorno a lui, soprattutto quelle dalla Turchia, dove ilè determinato a portarlo a. Le indiscrezioni parlano di un'offerta superiore ai 10 milioni di euro all'anno per il giocatore e di una proposta che superama in via Aldo Rossi puntano a una cifra più alta. Lo riporta stamattina il Corriere dello Sport.Dopo il derby,ha dichiarato riguardo a Leao: "Penso le stesse cose che ho condiviso in conferenza: essere un giocatore del Milan è un privilegio e bisogna goderselo. Si sta divertendo, ma rimane un componente della squadra. Oggi ha dato una mano ai compagni e questo è fondamentale: l'attenzione deve essere sulla squadra. Ma lo valuto come Nkunku, Camarda e gli altri. Camarda ha fatto un grande lavoro oggi. Sto notando che ci sono giocatori che stanno progredendo".

Da queste parole si potrebbe intendere che ormai è solo questione di tempo prima che Rafael abbandoni l'avventura con il Milan dopo ben sette anni. Serve l'offerta giusta e dalla Premier non si smuove nessuno, mentre dalla Turchia le disponibilità non incontrano la richiesta dei rossoneri