L'attaccante portoghese vorrebbe giocare in Premier League ma serve l'offerta giusta per accontentare Cardinale
Leao-Milan, addio in estate?
Leao offerto in Premier LeagueIl giornalista di talkSPORT Ben Jacobs ha fatto sapere che l'entourage di Leao ha offerto Rafa a vari club di Premier League, incluso il Leeds: “Rafa Leao è stato effettivamente presentato, che ci crediate o meno, al Leeds United, ma anche al Manchester United e all’Arsenal. Considerando la grandezza dell'affare, gli aspetti economici, l'interesse e tutto il resto, sembra improbabile che la negoziazione possa proseguire. Al momento, credo che Leao potrebbe trasferirsi in Turchia. Tuttavia, l'agente di Leao ha contattato diversi club di Premier League, e il Leeds è stato tra loro".
In campo nel derby a Perth, offerta dalla TurchiaIeri Rafael Leao ha ripreso a giocare con il Milan nel derby contro l'Inter, disputatosi a Perth, ma continuano a circolare voci di mercato attorno a lui, soprattutto quelle dalla Turchia, dove il Galatasaray è determinato a portarlo a Istanbul. Le indiscrezioni parlano di un'offerta superiore ai 10 milioni di euro all'anno per il giocatore e di una proposta che supera i 40 milioni per il club rossonero, ma in via Aldo Rossi puntano a una cifra più alta. Lo riporta stamattina il Corriere dello Sport.
Amorim su LeaoDopo il derby, Ruben Amorim ha dichiarato riguardo a Leao: "Penso le stesse cose che ho condiviso in conferenza: essere un giocatore del Milan è un privilegio e bisogna goderselo. Si sta divertendo, ma rimane un componente della squadra. Oggi ha dato una mano ai compagni e questo è fondamentale: l'attenzione deve essere sulla squadra. Ma lo valuto come Nkunku, Camarda e gli altri. Camarda ha fatto un grande lavoro oggi. Sto notando che ci sono giocatori che stanno progredendo".
Da queste parole si potrebbe intendere che ormai è solo questione di tempo prima che Rafael abbandoni l'avventura con il Milan dopo ben sette anni. Serve l'offerta giusta e dalla Premier non si smuove nessuno, mentre dalla Turchia le disponibilità non incontrano la richiesta dei rossoneri
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