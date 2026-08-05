Al termine dell’amichevole tra Milan e Inter, disputata a Perth e terminata con il risultato di 1-1, Davide Bartesaghi ha analizzato la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport.

Il giovane difensore del Milan ha sottolineato l’importanza delle sfide estive per assimilare i nuovi concetti tattici e mettere in pratica le indicazioni dell’allenatore: “Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita. L’importante è provare a mettere in campo ciò che ci chiede il mister: queste amichevoli servono per provare cose nuove”.

Bartesaghi: “Siamo più aggressivi, ma siamo ancora alle prime armi”

Il classe 2005 ha poi parlato dei cambiamenti rispetto alla passata stagione, evidenziando il nuovo atteggiamento della squadra: “Abbiamo cambiato qualcosa rispetto all’anno scorso e si vede, ma siamo alle prime armi. Siamo più aggressivi, poi vedremo durante la stagione”.

Il messaggio a Leao: “Gli voglio bene, spero rimanga qui”

Infine, Bartesaghi ha dedicato un pensiero a Rafael Leao e al suo futuro in maglia rossonera. Il difensore ha espresso il desiderio di continuare a condividere lo spogliatoio con il talento portoghese: “Io a Rafa voglio bene, spero che rimanga qua. Per il suo bene spero che resti al Milan”.