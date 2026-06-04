I rossoneri di Milano stanno lavorando intensamente a quella che dovrà essere la loro nuova guida tecnica. Il club sa che ha bisogno di inserire all'interno della sua rosa dei calciatori di primissimo livello, ma soprattutto un mister che sappia raccogliere i cocci delle macerie e riformare una squadra in totale sfiducia ed in cui diversi calciatori stanno cercando di scappare. Nelle ultime ore si sta avvicinando sempre di più la nuova scelta che potrebbe essere davvero interessante. Glassner è in pole position per il ruolo di Head Coach, ma il casting non è ancora terminato visto che ci sono altri tre mister da tenere sotto osservazione.

Il sogno dei rossoneri

Arne Slot

I rossoneri hanno un sogno e potrebbe essere la mossa giusta per riportare una piazza sfiduciata a ricredere in questa società. Il Milan vorrebbe aggiungere alla sua rosa la guida saggia è preziosa di Arne Slot, vincitore della Premier League nel corso della passata stagione. Questa (secondo indiscrezioni che filtrano) sembra essere la scelta più ragionevole soprattutto per Zlatan Ibrahimovic. Tutto al momento, però, è ancora sotto osservazione e non è affatto scritto il futuro, anche se sembra essere sempre in vantaggio il tecnico ex Crystal Palace. In caso c'è una terza strada che porterebbe ad un tecnico di fama internazionale ed impegnato nei prossimi Mondiali.

La terza pista

lista del Milan

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Se dovessero fallire le due possibilità appena citate, potrebbe prendere quota anche una terza pista che riguarderebbe un tecnico che è una certezza del calcio europeo e si sta ben comportando con la nazionale americana.pare avere anche un accordo di massima con la società rossonera attorno ai. Sicuramente una pista già chiusa, visto che il suo contratto con gli USA scadrà al termine della rassegna iridata, ma al momento (come detto in precedenza)