Il mercato del Milan è sempre in subbuglio, visto che al nove di Giugno la società deve ancora annunciare tutta la dirigenza e soprattutto la nuova guida tecnica del club che ha il compito di arrivare come minimo alla qualificazione alla prossima Champions League e fornire un gran cammino europeo in Europa League visto che la società non ha ancora mai avuto la possibilità di aggiungere alla sua bacheca questa competizione. Non resta che iniziare a cercare di capire le ultime sul nuovo tecnico dei rossoneri di Milano. C'è un nome in pole position e stiamo parlando di un coach che ha tutte le qualità per risollevare la società dopo un paio di stagioni decisamente al di sotto delle aspettative.

La scelta dei rossoneri è sempre più chiara

AC Milan owner Gerry Cardinale and Zlatan Ibrahimovic

Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sembrano aver aggiunto un accordo definitivo e di conseguenza è solo questione di tempo prima che si possa annunciare il nuovo tecnico. Resta da capire se anche Ragnick farà parte della dirigenza, ma Glasner è l'indiziato numero uno con netto vantaggio sui primi inseguitori. Proprio in queste ore è arrivato anche un gran segnale proprio dal tecnico che ha vinto la Conference League sulla panchina del Crystal Palace.

Per Glasner solo i rossoneri

Un'altra squadra che ha il rosso ed anche qualche tonalità di nero nel suo stemma ha provato ad avvicinare il coach uscente dalla Premier League, stiamo parlando del. La risposta del tecnico è stata chiara ed è arrivato il no per il club olandese. Un segnale forte che avvicina ancora di più il possibile matrimonio tra le parti, che va ancora annunciato e che haprima di poter essere formalizzato ai più. Al Milan non resta che cercare di chiudere gli altri elementi dirigenziali per iniziare a pianificare un futuro importante.