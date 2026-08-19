Il futuro di Santiago Gimenez resta uno dei temi più caldi in casa Milan. Il Porto ha mosso il primo passo concreto presentando un'offerta ufficiale per l'attaccante messicano, ma la proposta non ha convinto il club rossonero.

A fare chiarezza sui dettagli della trattativa sono stati Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Al momento tra le parti ci sarebbe ancora distanza, soprattutto per quanto riguarda la valutazione economica del giocatore.

L'offerta del Porto per Gimenez

Secondo quanto spiegato da Fabrizio Romano, il Porto ha presentato una proposta basata su un prestito gratuito, con la copertura dell'intero ingaggio di Gimenez. Nell'accordo sarebbe stato inserito anche un diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

“Il diritto di riscatto può diventare obbligo, legato al minutaggio e ai gol di Santi Gimenez, ad una valutazione economica molto diversa da quella che ha fatto il Milan: 15 milioni di euro”, ha spiegato Romano.

L'obbligo di riscatto proposto dal Porto, quindi, sarebbe fissato a 15 milioni di euro e scatterebbe in base al numero di presenze e ai gol realizzati dall'attaccante. Una valutazione ritenuta troppo bassa dal Milan, che ha deciso di respingere la prima proposta dei portoghesi.

“Il Milan ha detto no, vedremo come continuerà la trattativa. Però questa è stata la proposta presentata dal Porto e c'è ancora distanza”, ha aggiunto l'esperto di mercato.

Moretto: “Diversi giocatori del Milan hanno offerte”

Matteo Moretto ha invece allargato il discorso alla situazione delle possibili uscite in casa rossonera. Secondo l'esperto di mercato, gli altri club sono consapevoli della presenza di diversi giocatori che potrebbero lasciare il Milan.

“Gli altri club sanno che ci sono profili in uscita dal Milan. I nomi sono quelli fatti e la tendenza in questo momento è quella di arrivare a un accordo funzionale più per la parte che non è quella rossonera”.

Moretto ha poi citato anche il caso di Fofana, sul quale ci sarebbero diverse società interessate: “Fofana, ad esempio, ha tanti club. Ci sono calciatori che hanno diverse offerte sul tavolo da club interessanti. Bisogna capire quale sarà il club che proporrà a livello economico l'offerta migliore al Milan”.

Per quanto riguarda Gimenez, dunque, la trattativa con il Porto resta aperta, ma servirà un rilancio da parte dei portoghesi per avvicinarsi alle richieste del Milan. I prossimi contatti tra le due società saranno decisivi per capire se l'operazione potrà decollare oppure se il futuro del messicano prenderà un'altra direzione.