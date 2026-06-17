Il Lecce ha fatto la sua mossa (come ampiamente preventivabile) nel corso delle ultime ore è arrivata l'ufficialità con la società che si è assicurata le prestazioni di Francesco Camarda. Il centravanti che nel corso di questa stagione ha trovato la sua prima rete nella massima serie del calcio italiano è pronto per lo step successivo e di conseguenza per continuare a mettersi in mostra con la maglia del Milan. Una situazione tutt'altro che semplice per il bomber che ha bisogno di un contesto costruito su misura per trovare minuti e reti, con i rossoneri che nel frattempo hanno solo tre giorni per decidere se controriscattare o lasciar partire definitivamente uno dei talenti più interessanti di tutto il panorama calcistico italiano.

Il pensiero del Milan sul bomber

Francesco Camarda

Il controriscatto deve essere comunicato entro il 20 di Giugno ed è una piccola cifra di supplemento che permette alla società di avere il pieno controllo delle prestazioni di un calciatore che piace sempre a tutta Europa. La valorizzazione del calciatore non è arrivata come ci si aspettava in quel di Lecce e di conseguenza prima di opzionare il controriscatto si sta anche cercando quella che potrebbe essere la nuova destinazione. La sensazione è che non ci siano problemi sulla cifra da mettere sul piatto, ma partirà più di qualche punto di domanda sulla prossima avventura.

Il futuro di Francesco Camarda

di Ruben Amorim si capirà di più su quello che potrebbe essere il futuro del calciatore. Al momento si registranoda parte di società che militano nella massima serie del calcio italiano come l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Non resta che attendere l'evolvere della situazione, ma soprattutto il comunicato ufficiale che sanciscein rossonero.