Calciomercato Milan – Che tegola: salta il colpo di Maldini?

Calciomercato Milan – Che tegola per Maldini

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’estate scorsa il Milan chiude la sua campagna di rafforzamento portando a San Siro un giovane terzino. José Diogo Dalot Teixeira, noto semplicemente come Diogo Dalot, portoghese di nascita, arriva in prestito dal Manchester Utd senza particolari clamori. Semplice la formula con cui Maldini lo ha portato sotto la Madonnina: prestito secco senza alcun diritto o obbligo di riscatto. Dopo alcune convincenti prestazioni, ora tanti tifosi si chiedono quale sarà il futuro dell’alternativa naturale sulla fascia sinistra al funambolico Theo Hernandez.

LE PRIME DICHIARAZIONI DA ROSSONERO – Al suo arrivo a Milanello, Dalot è stato abbastanza chiaro. Queste, a tal proposito, alcune sue dichiarazioni: “Quando arrivi in un club come questo entri a Milanello e vedi tutta la storia, le foto dei giocatori che hanno giocato qui, e inizi a immaginare di voler far parte di quella storia. Sogni che un giorno ci sarà anche una tua foto con le generazioni future che ti guardano. E lo fanno come io adesso guardo Rui Costa, Pirlo e tutti gli altri, anche Maldini. Questo è ciò che credo. E voglio pensare che tutti i giocatori che indossano questa maglia la pensino allo stesso modo. Per me è stato così. Appena sono arrivato ho iniziato a immaginare e sognare di farne parte anch’io”.

LE INTENZIONI DEI PROPRIETARI DEL CARTELLINO – Insomma, il terzino portoghese ama la piazza, ne riconosce la storia e sicuramente non si opporrebbe ad una permanenza più lunga. Ma le notizie delle ultime ore non sono di quelle positive per la dirigenza rossonera. Secondo quanto riferisce ESPN infatti, il Manchester United respingerà ogni offerta che il Milan presenterà a gennaio per l’acquisto a titolo definitivo di Diogo Dalot. L’obiettivo del Manchester è quello di riportare Diogo Dalot alla casa base al termine di questa stagione per poi valutarne la crescita l’estate prossima. Se Dalot fa parte dei piani per giugno, Maldini e Gazidis sono pronti a un mercato di gennaio da urlo. Quattro addii in casa rossonera, cinquanta milioni in cassa per tre colpi da Champions! >>>LEGGI LA NOTIZIA