Calciomercato Milan – Calha out a gennaio? Maldini ha pronti 4 grandi nomi!

Calciomercato Milan – Calha out? Quattro nomi al suo posto

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il mercato di gennaio del Milan ruoterà inevitabilmente intorno ai giocatori con il contratto in scadenza. I tre nomi caldi, chiaramente, sono Ibra, Donnarumma e Calhanoglu. Con Raiola i discorsi per il rinnovo di Donnarumma sono a un buon punto, mentre per Ibra se ne parlerà più avanti. Il vero problema è legato a Calhanoglu, e la trattativa è decisamente lontana dalla chiusura. Il turco chiede un contratto ricchissimo, da circa 7 milioni netti all’anno, un ingaggio simile a quelli di Ibra e Donnarumma. Il Milan, che ha anche difficoltà di bilancio, deve valutare bene le opzioni e non vorrebbe andare oltre i 4 milioni netti all’anno. Per questo motivo la società si sta già guardando intorno, e sono quattro i nomi caldi per sostituire Calhanoglu: >>>VAI ALLA LISTA<<<