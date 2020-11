Calciomercato Milan – Dalla Spagna sono sicuri: “Maldini chiude subito!”

Calciomercato Milan – Maldini pronto a ‘pescare il jolly’ in Spagna

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – E’ un Milan ‘formato Champions’ quello che sta incantando la Serie A. Rossoneri primi in classifica, con 20 punti, e reduci dalla vittoria per 1-3 nello scontro diretto del San Paolo contro il Napoli. La dirigenza quindi vuole muoversi di conseguenza, anche sul mercato. Inutile ribadire l’importanza di alcuni giocatori nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Il suo 4-2-3-1, si muove con meccanismi perfetti e non c’è il solo Zlatan Ibrahimovic sugli scudi. La crescita di Kessie e Bennacer è sotto gli occhi di tutti, Theo Hernandez è ormai il miglior terzino che gioca in Italia, senza dimenticare Calhanoglu. Già proprio il turco è sempre al centro di voci e indiscrezioni, il suo apporto alla causa è stato finora fondamentale, ma qualche cosa non va. Ci riferiamo ovviamente alla questione legata al suo rinnovo contrattuale.

Questione che si è complicata notevolmente. Il Diavolo è rimasto spiazzato dalle richieste del suo numero dieci e del procuratore. Lo abbiamo riportato diverse volte. Così come abbiamo scritto delle possibili alternative al turco. probabilmente Pioli non rinuncerebbe al suo trequartista, ma il rischio di perderlo a parametro zero esiste, quindi Maldini e Massara hanno già iniziato ad osservare i possibili sostituti dell’ex Bayer Leverkusen. Arrivano, infatti, nuovi aggiornamenti su una ‘vecchia fiamma’ del Milan: Isco del Real Madrid. Il calciatore non sta trovando molto spazio con Zidane e potrebbe decidere di cambiare aria, magari già a gennaio per non perdere il prossimo Europeo. Secondo quanto riporta futboltotal.com.

La partenza del giocatore nella prossima sessione invernale però non è così scontata. I rossoneri proverebbero a chiedere il prestito per sei mesi, per poi sedersi al tavolo delle trattative con i Blancos in estate. Il contratto di Isco scadrà nel 2022, ma i sei milioni di euro che percepisce a stagione potrebbero essere un problema. Tutto questo però è ovviamente legato al futuro di Calhanoglu. Partenza a gennaio del turco? Non è possibile non prendere in considerazione quest’alternativa, perdere a parametro zero un calciatore come il turco sarebbe un autogoal clamoroso da parte della dirigenza. Intanto però Isco entra di prepotenza nel novero dei possibili sostituti. In queste ore però l’infortunio di Ibra apre un’emergenza in attacco. Maldini è già pronto a prendere un vice-Ibra di grande livello, sono tre i bomber nel mirino del direttore tecnico rossonero! >>>LEGGI LA NOTIZIA