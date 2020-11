Calciomercato Milan – Da Lille la conferma: “Rottura totale, Maldini prova il gran colpo”

Calciomercato Milan – Da Lille la conferma: Maldini prova il colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Il Milan è al centro di moltissime voci di calciomercato in vista della prossima sessione, che aprirà i battenti a gennaio. La società rossonera sarà infatti una grande protagonista della campagna acquisti invernale. L’obiettivo principale rimane quello di ingaggiare un difensore centrale. Tuttavia, qualora si concretizzassero alcuni movimenti in uscita, il club potrebbe mettere a segno dei colpi anche in altre zone del campo. Ad esempio Samuel Castillejo, esterno offensivo, è un serio candidato alla cessione. Lo spagnolo ha infatti perso il posto da titolare, a beneficio di Saelemaekers, e piace a diverse squadre. Soprattutto Atletico Madrid e Siviglia. Se si concretizzasse la sua partenza, il Milan provvederebbe a rimpiazzarlo. Una delle piste più accreditate porta in Inghilterra.

Nei giorni scorsi l’autorevole tabloid ‘The Sun’ ha annoverato il Milan tra le pretendenti per Nicolas Pépé, ala dell’Arsenal. L’ivoriano, acquistato dai Gunners nel 2019 per la bellezza di 80 milioni di euro, sinora non ha giocato all’altezza delle aspettative. Il suo bilancio, ad oggi, recita 38 presenze in Premier League e 6 reti. Inoltre non ha mai avuto un gran feeling con Mikel Arteta, allenatore della squadra londinese. Non solo, ma le ultime indiscrezioni parlano di una rottura totale. Stando al portale spagnolo ‘todofichajes.com’, Arteta avrebbe già riferito alla dirigenza dell’Arsenal di non puntare più sul giocatore, chiedendo persino di metterlo sul mercato. Un frattura, dunque, che appare insanabile.

Ovviamente i Gunners sanno di non poter vendere il giocatore alla stessa cifra che hanno sborsato per acquistarlo. Questo gioca indubbiamente a favore delle società interessate. Inoltre, il Milan può sfruttare “un’arma” in più. Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, gode infatti di ottimi rapporti con l’Arsenal, club per il quale ha lavorato molti anni. Il dirigente sudafricano potrebbe quindi ricoprire un ruolo determinante per la buona riuscita dell’affare. Non solo, ma all’ombra del Duomo Pépé ritroverebbe il suo amico Rafael Leao, con cui ha già giocato nel Lille. In queste ore però l’infortunio di Ibra apre un’emergenza in attacco. Maldini è già pronto a prendere un vice-Ibra di grande livello, sono tre i bomber nel mirino del direttore tecnico rossonero! >>>LEGGI LA NOTIZIA