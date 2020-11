Calciomercato Milan – È sfida Maldini-Paratici: esplode il duello di mercato!

Calciomercato Milan – È duello Maldini-Paratici

ULTIME NEWS MERCATO MILAN -Mancano ancora diversi mesi all’apertura del mercato di gennaio, ma le società di calcio sono già al lavoro per ‘mettere le mani’ sui talenti che sono riusciti a mettersi in mostra in questo inizio di stagione. E il Milan non è da meno. La dirigenza rossonera, infatti, non ha cambiato idea, vuole rinforzare la difesa con l’innesto di un nuovo centrale. Il Diavolo ha sempre sul suo taccuino Kabak, Milenkovic, Pezzella, Simakan e Ajer. Tutti nomi inseguiti a lungo in estate, ma mai arrivati a Milanello. Motivo? Le alte richieste dei loro club di appartenenza. A questi però va aggiunto anche Matteo Lovato dell’Hellas Verona, difensore balzato agli onori della cronaca viste le ottime prestazioni fornite con agli ordini di mister Ivan Juric.

Non c’è però soltanto la difesa nelle idee di Maldini e Massara, i due dirigenti hanno messo gli occhi anche su un centrocampista, attualmente in forza al Salisburgo. Messa così tutto farebbe pensare a Dominik Szoboszlai. Sogno proibito del Milan nelle scorse sessioni di mercato, soprattutto quando Ralf Rangnick sembrava essere ad un passo dal prendere le redini del club meneghino. Non è però l’ungherese il giocatore che ha colpito gli scout e il direttore dell’area tecnica rossonera. Stiamo parlando invece di Luka Sucic, croato di origine austriaca, compagno di squadra proprio di quel Szoboszlai, tanto cercato dal Diavolo. Come riporta il portale fichajes.com, proprio Paolo Maldini sarebbe rimasto colpito dal ragazzo e nell’ultimo periodo avrebbe inviato i suoi osservatori e tutti hanno dato giudizi positivi. Il croato quindi potrebbe essere uno dei colpi del prossimo calciomercato del Milan.

Sucic come detto è un centrocampista, ma non il classico regista o il giocatore in grado di poter dare 'semplicemente' il cambio a Franck Kessie. Il croato infatti sa adattarsi anche sulle fasce, sia quella destra che quella mancina. Svariando così su tutta la zona nevralgica del rettangolo di gioco. Diciotto anni e il suo 'piede preferito' è quello sinistro. Il Salisburgo però è una 'bottega cara' questo è ormai risaputo, ma dopo Szoboszlai i rossoneri hanno messo nel mirino un altro giovanissimo talento del Salisburgo. Ci sarà da fare i conti con la concorrenza proveniente da Torino. Paratici infatti vuole portare in bianconero il giovanissimo croato, ma Maldini fa sul serio e l'assalto può arrivare già a gennaio.