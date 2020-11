News Milan, Gazidis promette colpi a gennaio: ecco chi può arrivare

News Milan, nuovi colpi a gennaio: ecco tutti i nomi nel mirino

MILAN NEWS – Il cammino del Milan dall’inizio della nuova stagione in poi è stato strabiliante. I rossoneri comandano la classifica, ma la rosa è ancora lontana dall’essere completa e competitiva per i massimi livelli. Ecco perché la dirigenza interverrà nuovamente sul mercato. Ivan Gazidis ha recentemente confermato che a gennaio verranno fatti nuovi investimenti, che regaleranno a Pioli rinforzi preziosi per continuare a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League, magari concedendosi anche qualche sogno in più. Abbiamo stilato quindi una lista dei 14 nomi più caldi del momento, alcuni dei quali potrebbero arrivare a gennaio >>>VAI ALLA LISTA