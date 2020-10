Calciomercato Milan – Dopo la vittoria, un’indiscrezione pazzesca: tenetevi!

Calciomercato Milan, indiscrezione bomba: la notizia è clamorosa

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Vittoria netta ed importante del Milan in Europa League contro lo Sparta Praga, ma le belle notizie per i rossoneri arrivano anche sul fronte calciomercato. Come sappiamo, Maldini cercherà di regalare a Pioli altri innesti di qualità. Soprattutto giovani, ma alcune ghiotte occasioni potrebbero portare anche a qualche sorpresa enorme “alla Ibrahimovic”. Nelle ultime ore infatti è stato accostato al Milan un vero fenomeno mondiale.

Stando a quanto riferiscono gli spagnoli di Defensa Central, il Milan avrebbe preso contatti con l’agente di Luka Modric. Sì, proprio il Pallone d’Oro potrebbe presto finire sul mercato e forse anche vestire rossonero. Il contratto del fenomeno croato scade infatti nel prossimo giugno e finora non è partita nessuna trattativa di rinnovo con il Real Madrid. Dunque, è possibile ipotizzare uno scenario in cui il mago di Zara si possa trasferire al Milan. Già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di queste voci relative a Modric e queste ulteriori indiscrezioni non fanno altro che fomentare ancor di più la fantasia dei tifosi rossoneri.

Occhio però. Modric sarebbe ancora nel mirino dei rivali nerazzurri, che già due anni fa lo cercarono con grande insistenza. Potrebbe quindi scatenarsi un vero derby di calciomercato con in palio uno dei centrocampisti più forti dell'ultimo decennio. Naturalmente, per il Milan sarebbe un colpo perfetto, che però dovrebbe passare al vaglio della proprietà, da sempre poco propensa a investire su giocatori over 30. Per un calciatore di questo livello, che nonostante l'età continua a fornire prestazioni impressionanti, potrebbe però davvero valere la pena fare un sacrificio, "alla Ibrahimovic".