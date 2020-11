Calciomercato Milan, colpo da fantascienza? No: ora si può sognare!

Calciomercato Milan – Circola una voce pazzesca: un super nome nel mirino

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Le ultime parole dell’amministratore delegato e direttore generale del Milan, Ivan Gazidis, hanno lasciato il permesso ai tifosi rossoneri di poter fantasticare sul mercato. Pioli vuole continuare questa cavalcata con i suoi ragazzi. Il 24esimo risultato utile consecutivo sta facendo sognare un po’ tutti in casa Milan. L’obiettivo principale resta quello di riuscire ad ottenere il lascia passare per la prossima Champions League. Qualora i rossoneri dovessero continuare a mantenere questo ritmo però, gli obiettivi potrebbero anche subire un upgrade. Per questo motivo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna non sembrano più tanto fantascientifiche, anzi.

Secondo quanto riportato da Don Balon, noto portale spagnolo specializzato in calciomercato, l’esplosione del classe 2002 Pedri avrebbe messo i bastoni tra le ruote al brasiliano Philippe Coutinho, che è stato accostato proprio al Milan. È difficile, quasi impossibile, che Maldini possa tentare un assalto al calciatore già a gennaio, ma la suggestione è stata lanciata. Qualora i rossoneri dovessero riuscire a strappare un biglietto per l’Europa che conta, allora la situazione quest’estate potrebbe cambiare e come. Il Covid-19 ha drasticamente investito anche il mondo del calcio e i prezzi dei giocatori sono calati notevolmente.

Coutinho era stato pagato dal Barcellona ben 160 milioni di euro e potrebbe lasciare i catalani a molto meno: si parla di circa 50-60 milioni. Dunque, Massara e Maldini ci starebbero pensando. I due tengono sotto stretto controllo ogni possibile opportunità. Il Milan, soprattutto questo Milan, merita fiducia. L’obiettivo della società è quello di riportare i rossoneri agli antichi fasti e qualora l’iter dovesse proseguire verso questa direzione, allora il piano non sembrerebbe così impossibile. Ma non è ancora tutto. Maldini infatti valuta anche altri nomi davvero clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA