Calciomercato Milan – Colpo solo rimandato, l’agente: “Si può ancora fare!”

Calciomercato Milan, obiettivo sfumato? L’agente: “Le strade si incontreranno di nuovo”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La caccia frenetica all’ultimo colpo non ha portato risultati, ma il Milan non mollerà gli obiettivi dell’ultima settimana di calciomercato. In particolare, Maldini e soci sono andati alla ricerca di un difensore, acquisto inteso come fondamentale da Pioli. Attualmente, con l’infortunio di Romagnoli, la coperta sulla retroguardia è davvero cortissima. Al tecnico sarebbe piaciuto poter contare su un’alternativa di livello, che potesse dare fiato al capitano e contendere una maglia da titolare a Kjaer. Difficile che questo giocatore possa essere, almeno in maniera convincente, il giovanissimo Gabbia. Ma il classe ’99 potrebbe essere costretto ad esserlo fino a gennaio.

Durante le ultimissime ore del calciomercato, il Milan ha fatto vari tentativi per arrivare al difensore che sognava: quel giovanissimo Ozan Kabak che da tanto tempo è sulla lista di Maldini. L’offerta rossonera, alzata in extremis per cercare di chiudere sul gong, non ha convinto la dirigenza dello Schalke 04, che alla fine ha tenuto stretto il suo prodigio. Ma secondo quanto raccontato da George Gadi, intermediario del giocatore con il Milan, il colpo sarebbe ancora possibile. Queste le sue parole ai microfoni di TMW: “Purtroppo i giorni a disposizione erano pochi per un’operazione così complessa. Nonostante l’importantissima offerta ricevuta, privarsi del loro miglior interprete a poche ore dalla fine del mercato sarebbe stato un problema. Il Milan sta crescendo nel suo progetto, che affascina il giocatore sopratutto perché si basa sulla fiducia data ai giovani campioni. Credo che le strade possano incontrarsi di nuovo“.

Parole che danno speranza ai rossoneri, che potrebbero anche pensare di spingere sulla volontà del giocatore a gennaio. Dunque il colpo Kabak potrebbe essere soltanto rimandato, come tante altre trattative lasciate in stand-by dalla dirigenza. Abbiamo stilato una lista di obiettivi su cui Maldini potrebbe andare a lavorare nei prossimi mesi. Colpi rimandati a gennaio: ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA