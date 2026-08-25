Il futuro di Rafael Leao continua a essere uno dei temi più caldi delle ultime ore di mercato del Milan. L'attaccante portoghese resta infatti al centro dell'interesse di diversi club esteri, con nuovi scenari che potrebbero aprirsi proprio nelle battute finali della sessione estiva.

A fare il punto è stato Matteo Moretto, che ha condiviso sui propri canali social gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del numero dieci rossonero.

Aston Villa, primi contatti per Leao

Secondo quanto riferito da Moretto, Aston Villa e Milan avrebbero avuto un primo contatto esplorativo per capire se esistano i margini per un'eventuale operazione.

Il portoghese avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Premier League, ma al momento non ci sarebbe ancora stata un'offerta ufficiale da parte del club inglese. La trattativa si trova quindi in una fase ancora iniziale e serviranno ulteriori contatti per capire se l'interesse possa trasformarsi in qualcosa di concreto.

Il Galatasaray resta in attesa

Sul futuro di Leao resta inoltre vigile il Galatasaray, che da tempo segue la situazione dell'esterno offensivo del Milan.

La proposta del club turco, però, non avrebbe finora soddisfatto le richieste della società rossonera. Il Milan continua infatti a mantenere una valutazione importante per il proprio numero dieci, fissata tra i 50 e i 60 milioni di euro, bonus inclusi.

Le prossime ore saranno quindi decisive. L'interesse dell'Aston Villa potrebbe aggiungere un nuovo pretendente alla corsa per Leao, mentre il Galatasaray dovrà eventualmente alzare la propria proposta per provare a convincere il Milan.