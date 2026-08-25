L'interesse dell'Aston Villa per Rafael Leao rappresenta uno dei temi più caldi delle ultime ore di mercato del Milan. Il futuro dell'attaccante portoghese resta ancora da definire e un'eventuale cessione potrebbe modificare inevitabilmente le strategie della dirigenza rossonera.

A fare il punto è stato Gianluca Di Marzio nel podcast Caffè Di Marzio, spiegando come il Milan sia pronto a intervenire qualora il portoghese dovesse lasciare il club.

Il Milan pensa già al possibile sostituto

In caso di addio di Leao, la società rossonera sarebbe pronta a muoversi rapidamente per trovare un giocatore di qualità da consegnare a Ruben Amorim.

L'obiettivo sarebbe quello di individuare un profilo in grado di diventare il nuovo numero 10 del Milan, aumentando la qualità della trequarti e offrendo al tecnico portoghese una soluzione importante per il suo sistema di gioco.

Nonostante la crescita di Alphadjo Cissé, che sta conquistando sempre più spazio e fiducia, la dirigenza non avrebbe intenzione di affidare esclusivamente al giovane talento il compito di raccogliere l'eventuale eredità di Leao.

Mitoma non convince il Milan

Tra i nomi accostati recentemente al Milan c'è stato anche Kaoru Mitoma, esterno giapponese del Brighton. Il giocatore sarebbe un profilo particolarmente apprezzato da Gerry Cardinale, ma l'operazione non sarebbe destinata a concretizzarsi.

Il Milan avrebbe infatti effettuato alcune valutazioni sull'esterno e sarebbero emerse diverse perplessità legate soprattutto alla carta d'identità, alle condizioni fisiche e alle caratteristiche tattiche del giocatore.

I 29 anni di Mitoma e alcuni aspetti del suo profilo non risponderebbero quindi pienamente ai parametri stabiliti dalla società per il nuovo progetto.

Leao, ultime ore decisive

La dirigenza rossonera continua quindi a guardarsi intorno, consapevole che un'eventuale partenza di Leao obbligherebbe il club a intervenire sul mercato con un investimento importante.

Il Milan cerca un giocatore giovane, di qualità e con margini di crescita, ma anche in grado di garantire un rendimento immediato. Le prossime ore potrebbero dunque essere decisive, sia per il futuro di Leao sia per capire quale sarà il prossimo obiettivo offensivo di Amorim.