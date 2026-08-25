L'esordio del Milan di Ruben Amorim ha lasciato sensazioni positive e anche diversi addetti ai lavori hanno apprezzato le prime indicazioni mostrate dalla squadra rossonera. Tra questi c'è Emiliano Viviano, che ai microfoni di Pressing ha commentato l'impatto del tecnico portoghese sulla panchina del Diavolo.

L'ex portiere si è soffermato in particolare sulle scelte di Amorim, sottolineando la personalità mostrata dal nuovo allenatore già nella sua prima partita ufficiale.

Viviano promuove Amorim: “Allenatore forte”

“Il Milan ha scelto un allenatore forte”. Viviano non ha dubbi sulle qualità del tecnico portoghese e ha sottolineato come il suo arrivo non debba essere considerato una scelta di secondo piano.

“Sembra sia arrivato un allenatore qualunque, ma ha già dimostrato di poter fare grandi cose. Non è facile cambiare completamente la strategia e l'inerzia con cui ti approcci alle partite, ma è bravo”.

Particolarmente apprezzata anche la scelta di dare spazio ad Alphadjo Cissé, giovane talento schierato da Amorim già dall'inizio della nuova avventura.

“Apprezzo molto il fatto che abbia fatto giocare Cissé. Sono impressionato positivamente da Amorim”.

“Gonçalo Ramos è uno dei centravanti più forti”

Viviano ha poi analizzato la prestazione di Gonçalo Ramos, nuovo riferimento offensivo del Milan. Pur evidenziando qualche limite in fase realizzativa, l'ex portiere ha esaltato il lavoro svolto dall'attaccante portoghese.

“È mancato un po' in fase conclusiva, ma è un giocatore che fa un bel lavoro, difende la palla, lotta, corre”.

Il giudizio sul nuovo centravanti rossonero è comunque molto positivo: “Per me è un acquisto importantissimo quello che ha fatto il Milan, è uno dei centravanti più forti in circolazione e sono convinto che darà grandi soddisfazioni quest'anno ai tifosi del Milan”.

Cissé convince per personalità

Infine, Viviano ha dedicato parole importanti anche ad Alphadjo Cissé. Al di là delle qualità tecniche, ciò che avrebbe colpito maggiormente l'ex portiere è stata soprattutto la personalità mostrata dal giovane talento rossonero.

“Ha qualità, è evidente, ma mi ha impressionato per come reagiva con personalità ai rimproveri dei compagni di squadra, per come ha tenuto botta in campo, per come si è preso le sue responsabilità”.

E proprio questo aspetto, secondo Viviano, può fare la differenza: “Questo per me fa tutta la differenza del mondo”.